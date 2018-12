Sturzbetrunkener Kranführer beschädigt Wohnmobil

Ein 54-jähriger Kranführer hat am Montagmittag eine Last zu tief geschwenkt - die gegen ein Wohnmobil prallte. Der Grund: Der Mann hatte deutlich über zwei Promille.

Dachau – Am Montag zur Mittagszeit hat ein 54-jähriger Münchner einen Kran auf einer Baustelle in der Jahnstraße bedient. Der Mann beging dabei laut Polizei aber einen schweren Fehler: Er schwenkte die Last zu tief über ein verkehrsbedingt wartendes Wohnmobil, wodurch das Dach des Fahrzeugs beschädigt wurde.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort staunten die Polizeibeamten nicht schlecht – und kannten gleichzeitig die Ursache für das Malheur: Der Arbeiter hatte deutlich über zwei Promille Alkohol intus! Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Der Schaden am Wohnmobil wird mit etwa 5000 Euro beziffert. Der Fahrer des Wohnmobils, ein 66-jähriger Dachauer, blieb unverletzt; er kam mit dem Schrecken davon.

dn