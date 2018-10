Auf der Suche nach seinem Auto: Betrunkener bittet Polizei um Hilfe

Ein Betrunkener hat die Polizei um Hilfe gebeten, als er sein geparktes Auto suchte. Schlechte Idee.

Dachau – Ein 56-jähriger, stark alkoholisierter Mann konnte am Samstagabend sein geparktes Auto in Dachau nicht finden. Zufälligerweise entdeckte er zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle, und sprach sie an. Keine gute Idee, wie er später wohl feststellte. Gegen 22.35 Uhr kontrollierten zwei Beamte der Polizei Dachau in der Wiener Straße in Dachau gerade einen Pkw-Fahrer, als ein 56-jähriger Russe mit Wohnsitz in Dachau zu Fuß zur Kontrollstelle kam. Er sprach die kontrollierenden Beamten an, dass er seinen Pkw sucht, den er irgendwo in der Nähe geparkt hatte, ihn aber augenblicklich nicht mehr findet.

Da er stark alkoholisiert war, erklärten ihm die Polizisten deutlich, dass er kein Fahrzeug mehr führen darf und wieder nach Hause gehen soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beharrte er jedoch vehement darauf, sein Fahrzeug weiter zu suchen und war absolut nicht bereit nach Hause zu gehen.

Ungehorsam nach Platzverweis

Damit er nicht in Versuchung gerät, nahmen ihm die Polizeibeamten vorsorglich die Fahrzeugschlüssel ab. Auch damit war er nicht einverstanden. Und weil er sich nicht mehr von der Kontrollstelle entfernte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach, woraufhin er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht wurde.

Den Fahrzeugschlüssel erhält er erst, wenn er nüchtern ist oder eine berechtigte andere Person diesen abholt.

dn

80 bekannte Menschen aus dem Raum Dachau schreiben offenen Brief - jeder sollte ihn lesen

80 Persönlichkeiten des Dachauer Landes sorgen sich um die demokratische und solidarische Gesellschaft. Mit einem offenen Brief möchten sie Position beziehen.

Rubriklistenbild: © dpa / Matthias Balk