BMW-Lenkerin fährt Kind an und flüchtet

Ein 13-jähriges Kind ist am Samstag in Dachau von einer BMW-Fahrerin angefahren worden. Die Verursacherin flüchtete, Zeugen notierten sich laut Polizei das Kennzeichen.

Dachau–Gegen 11. 50 Uhr hatte der 13-jährige Junge zu Fuß mit seinem Fahrrad die Schleißheimer Straße auf Höhe Hausnummer 145 überquert. In der Straßenmitte blieb er an einer Überquerungshilfe stehen, da sich ein in Richtung Stadtmitte fahrender BMW näherte. Der BMW blieb stehen, der 13-Jährige ging los. Die Fahrerin des BMW fuhr jedoch plötzlich wieder an und kollidierte mit dem Jungen. Die Frau und ihr männlicher Beifahrer sprachen kurz mit dem Kind und entfernten sich anschließend, so die Polizei. Zeugen notierten sich das Kennzeichen des BMW. Der 13-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt, am Fahrrad entstand kein Schaden.

dn