BMW fährt mit 60 Sachen über Parkplatz - Unfall wie beim Autoscooter

Ein Autofahrer, der am Samstag auf dem Rewe-Parkplatz in Dachau-Ost viel zu schnell unterwegs war, hat einen spektakulärern Unfall verursacht.

Dachau – Laut Polizei Dachau fuhr der Münchner (24) in seinem BMW gegen 19.10 Uhr mit etwa 60 km/h auf der Hauptdurchfahrt des Parkplatzes und übersah dabei den von rechts kommenden Renaults Expert eines 49-jährigen Münchners, der aus einem der Parkstreifen auf die Hauptdurchgangsstraße steuerte. Der BMW knallte gegen die hintere linke Seite des Renaults. Dabei wurde der Renault wie bei einer Kollision im Autoscooter um rund 90 Grad, der BMW sogar um etwa 300 Grad gedreht, so die Polizei. Der Fahrer des Renault verletzte sich leicht, die beiden Insassen im BMW blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7000 Euro.