BR-Serie „Dahoam is dahoam“: Fans dürften hellhörig werden - Entscheidung um Zukunft gefallen

Hier geht’s nach Lansing: Die Familienserie, die in dem fiktiven Dorf „Lansing“ spielt, wird an der Schleißheimer Straße in Dachau gedreht. © Bernhard Hirsch

Nun ist es offiziell: Dachau bleibt Drehort der BR-Erfolgsserie „Dahoam is Dahoam“. 210 neue Episoden können dort gedreht werden.

Dachau – Der Fernsehrat des Bayerischen Rundfunks (BR), der die Fernsehserie „Dahoam is dahoam“ produziert, hat zugestimmt, dass insgesamt 210 neue Episoden des BR-Serienklassikers gedreht werden können. Eine Sprecherin des BR bestätigte auf Anfrage der Dachauer Nachrichten auch den Drehstandort Dachau.

Dachau bleibt Drehort für „Dahoam is Dahoam“

„Dahoam is Dahoam“ ist die erfolgreichste tägliche Vorabendserie in Bayern und zugleich einer der bekanntesten Marken im BR Fernsehen. Die Familienserie erzählt lebensnah, facettenreich und humorvoll vom Miteinander aller Generationen in dem fiktiven bayerischen Dorf Lansing.

Die Geschichten aus Lansing sind aktueller denn je und begeistern deutschlandweit die Zuschauer.

Die Dreharbeiten finden seit Beginn der Serie in Dachau-Ost auf dem ehemaligen Firmengelände der Firma Schuster statt, in dem die Kunststadt Lansing aufgebaut ist.

Sendeinfos „Dahoam is Dahoam“ läuft montags bis donnerstags von 19.30 Uhr bis 20 Uhr im BR- Fernsehen.

Das BR-Fernsehen ist das einzige Dritte Programm, das seinen Zuschauern eine eigene tägliche Vorabendserie bietet. Vorab sind die Folgen der kommenden Woche schon donnerstags in der Mediathek abrufbar.

Beliebte und einzigartige Fernsehserie: Fortsetzung von „Dahoam is Dahoam“

Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, freut sich über die Fortsetzung der Dreharbeiten: „Die Geschichten aus Lansing sind aktueller denn je und begeistern deutschlandweit die Zuschauer im BR-Fernsehen und in der Mediathek. Unsere beliebte und einzigartige bayerische Familienserie feiert im Herbst ihr 15-jähriges Jubiläum, und ich freue mich auf viele neue Geschichten!“ Bundesweit verfolgen täglich mehr als 800 000 Zuschauer die Folgen im linearen TV.

Auch digital ist „Dahoam is Dahoam“ ein Erfolg: In den Mediatheken wurde die Serie dieses Jahr von Januar bis Juni mehr als 20 Millionen Mal abgerufen. In den Netzwerken Facebook und Instagram gehört die Serie zu den erfolgreichsten Kanälen des BR: Der Facebook-Kanal mit 574 000 Fans und Millionenreichweite und der Instagram Account mit 48 000 Abonnenten zeigen, dass „Dahoam is Dahoam“ auch medien- und generationenübergreifend Menschen erreicht.

