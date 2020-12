Dachau braucht „möglichst bald“ einen Campingplatz

Tourismusreferentin Sabine Geißler fordert angesichts steigender Gästezahlen eine Abstellfläche für Wohnmobile. Die Frage ist nur: wo?

Dachau – Dass der Tourismus für die Stadt Dachau mittlerweile zu einem Millionengeschäft geworden ist, daran hat Dr. Bernhard Harrer vom Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr (dwif) der Universität München in der vergangenen Woche im Kulturausschuss keinen Zweifel gelassen (wir berichteten).

Demnach bescheren vor allem Tagestouristen der Großen Kreisstadt hohe Umsätze – wobei diese Touristen zum einen in den Hotels wohnen, zum anderen bei Freunden und Bekannten unterkommen. Um den Tourismus noch weiter zu fördern, empfahl Harrer in seiner 3500 Euro teuren Studie daher vor allem, den Bereich der Verwandten- und Bekanntenbesuche aktiv anzugehen, denn: „Die Gäste folgen den Empfehlungen ihrer Gastgeber.“

Ein touristisches Feld, das aktuell in Dachau gar nicht beackert wird und Harrer zufolge aber ebenfalls lohnenswert sein könnte, ist der Campingtourismus. Klar, die Wohnmobile seien teuer, nicht jeder könne sich diese Art des Reisens leisten. Dennoch würden sich Investitionen in eine gute Campinginfrastruktur „rentieren“.

Stadträtin Sabine Geißler (Bündnis für Dachau) sprach er damit aus der Seele. Die Tourismusreferentin im Stadtrat fordert seit langem einen „ansprechenden Stellplatz mit grundlegender Infrastruktur“. Geißler zufolge würden Campingtouristen – beziehungsweise handle es sich heute ja hauptsächlich um Wohnmobiltouristen – nicht weniger Geld an ihrem Urlaubsort ausgeben als Besucher, die in Hotels absteigen. Die Wohnmobil-Klientel sei in aller Regel gut situiert und nicht zu vergleichen mit den früheren Zelt-Campern, die Harrer zufolge deshalb in vielen Orten nicht allzu gern gesehen gewesen seien.

Für Geißler ist das Thema Wohnmobiltourismus daher ein „Potenzial, das wir bis jetzt leider nicht ausschöpfen“. Klar, es habe bis vor ein paar Jahren einen Campingplatz in der Ostenstraße auf dem ehemaligen MD-Parkplatz gegeben. Dieser sei aber „nicht schön“ und lediglich „ein Provisorium“ gewesen. Auch hätten die jüngsten Diskussionen im Stadtrat zwar einen möglichen neuen Standort für das Thema ergeben – nämlich den Parkplatz am Familien- und Hallenbad. Die dafür nötigen Umbaumaßnahmen aber liegen aus finanziellen Gründen auf Eis: Wie berichtet, würde eine Umgestaltung des Parkplatzes – nicht nur für Camper, sondern auch für Badegäste – 771 000 Euro kosten. Die Stadträte einigten sich daher im Februar dieses Jahres darauf, die Planung erst „weiter zu verfolgen, wenn wir wieder Geld haben“.

Sabine Geißlers Favorit als Campingplatz-Standort ist aber ohnehin ein anderer: die Thomawiese. Einen diesbezüglichen Antrag hatte sie schon im Jahr 2009 gestellt; und auch jetzt will sie sich weiter für diese Lösung stark machen. Dass der Platz im August wegen des Volksfests nicht nutzbar wäre, ist für sie zwar, klar, „ein Negativum“. Aber das „restliche Jahr bietet die Thomawiese viel Platz“! Zusätzlich hätte die Wiese für Campingtouristen den Charme, sehr zentral zu liegen.

Egal, welcher Standort es am Ende werden wird – Familienbad, Thomawiese oder eine ganz andere Alternative: Geißler ist daran gelegen, dass es schnell passiert. Dachau braucht einen Campingplatz, „möglichst bald“!

Stefanie Zipfer