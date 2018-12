„Mit einer Fruchtnote Richtung Blaubeere“

Das neue Bier von Amperbräu ist ein Zwickel.

Dachau–Fünf Dachauer Spezln haben sich einen großen Traum erfüllt: Sie brauen ihr eigenes Bier. Thomas Böswirth, Andreas Eberl, Daniel Gall, Michael Schmid und Matthias Bachhuber haben Amperbräu gegründet. Ihr erstes Bier, ganz klassisch ein Helles, kam vor zwei Jahren raus: das Amperrauschen. Vergangenes Jahr legten sie mit einem Kellerpils nach – der Hopfenbazi war geboren. Zwischendrin experimentieren die Burschen immer wieder mit kleineren Suden, im Sommer brauten sie zum Beispiel 1000 Liter Festmärzen für die 20-jährige Städtepartnerschaft von Dachau und Fondi. Jetzt kommt ihre dritte Sorte in den Handel: ein Zwickl. Daniel Gall (33) verrät, wieso man bei dem neuen Bier an Blaubeeren denken muss und gibt für Bierliebhaber eine Nachhilfestunde in Sachen Fachwissen – perfekt, um am Stammtisch ein bisschen anzugeben.

Was ist überhaupt ein Zwickel und wieso heißt es so?

Unter Zwickeln versteht man im Brauerjargon die Entnahme einer Bierprobe aus dem Lagertank. Dieses sogenannte Zwickel- oder Kellerbier ist typischerweise unfiltriert und kürzer gelagert.

Was ist der Unterschied zwischen Hellem und

Zwickel?

Zwickelbier ist im Prinzip ein unfiltriertes, kurz gelagertes Helles.

Warum habt Ihr Euch für ein Zwickel entschieden?

Anlässlich des Jubiläumssudes für die 20-jährige Partnerschaft Dachau-Fondi habe ich viel mit Hopfen-Malz-Kombinationen experimentiert. Dabei habe ich die alte Hopfensorte Comet, die mittlerweile wieder in der Hallertau angebaut wird, entdeckt. Dieser Hopfen mit seinem schönen, unaufdringlichen Fruchtaroma hat mich zu einem süffig-malzigen, naturtrüben Zwickelbier inspiriert.

Wie heißt Euer drittes Bier?

Ganz einfach „Amperzwickl“! Damit möchten wir den regionalen Bezug zu unserer schönen Heimat herstellen.

Wie schmeckt Euer

Neuling?

Unser Zwickel schmeckt vollmundig, malzig, leicht süßlich mit einer schönen Fruchtnote in Richtung Blaubeere.

Wem schmeckt ein Zwickel überhaupt?

Unser Zwickel ist wie unsere bisherigen Sorten ein traditionelles Bier und durch die Kalthopfung zeitgemäß interpretiert – und damit sowohl für klassische Biertrinker als auch für Craftbeer-Liebhaber zu empfehlen.

Ab wann gibt es das neue Bier?

Unser „Amperzwickl“ ist ab sofort in unseren Vertriebsstellen erhältlich.

Gibt es jetzt jedes Jahr

eine neue Sorte?

Als fünf experimentierfreudige Brauer haben wir natürlich noch viele Ideen für weitere kreative Biere im Kopf, die wir gerne in den Verkauf bringen möchten und damit stets was Neues bieten wollen. Wir feilen schon jetzt an der Rezeptur für ein Bier für den nächsten Sommer.



Das Interview führte

Christiane Breitenberger