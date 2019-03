Stadt Dachau will Häuser für Dachauer  bauen

Nicht nur Sozialwohnungen sollen am Otto-Kohlhofer-Weg entstehen, sondern auch Häuser im Einheimischenmodell. Dachau baut also für Dachauer. Wer den Zuschlag bekommt, wird über ein Punktesystem ermittelt.

Dachau –Wie überall in der Region um München sind die Grundstücks- und Baupreise in den vergangenen Jahren auch in Dachau extrem gestiegen. Die Folge: Immer weniger Menschen können sich Wohneigentum leisten.

Deshalb hat der Familien- und Sozialausschuss des Stadtrats beschlossen, dass auf einem städtischen Baugrundstück am Otto-Kohlhofer-Weg nicht nur Sozialwohnungen gebaut werden, sondern auch Wohnungen, die im Einheimischenmodell verkauft werden. Der Vorteil: Beim sogenannten „Dachauer Modell“ kommen nicht diejenigen zum Zug, die am meisten Geld bieten, sondern jene Dachauer, die einem Punktesystem zufolge kaufberechtigt sind. In der nächsten Ausgabe des Bürgermagazins „Stadt im Gespräch“, das am 14. März erscheint, wird die Stadt einen Umfragebogen veröffentlichen, um einen Überblick über die Nachfrage zu erhalten.

Voraussichtlich im Frühjahr 2020 beginnt die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft Stadtbau GmbH Dachau mit dem Bau eines großen Wohnungsprojekts am Otto-Kohlhofer-Weg in Dachau-Ost. Insgesamt entstehen dort rund 80 Wohnungen in vier Wohngebäuden. Die Hälfte davon soll laut Beschluss des Familien- und Sozialausschusses im Einheimischenmodell verkauft werden.

Dabei werden die Kaufberechtigten nach einem Punktesystem ausgewählt, das die Höhe des Einkommens und soziale sowie gesundheitliche Aspekte berücksichtigt. Außerdem spielt eine Rolle, wie lange die Antragsteller bereits in Dachau leben und arbeiten.

Mit dem Fragebogen im Bürgermagazin will sich die Stadt einen Überblick darüber verschaffen, ob es Resonanz gibt und wie viele Bürger sich vorstellen können, eine Wohnung im Einheimischenmodell zu kaufen, und die den Kriterien des „Dachauer Modells“ entsprechen.

Die Kriterien: Bei Paaren oder Familien darf das Jahreseinkommen 90 000 Euro zuzüglich der Kinderfreibeträge von 7000 Euro nicht überschreiten. Es zählt das durchschnittliche Einkommen der vergangenen drei Jahre. Bei Alleinstehenden liegt die Grenze bei 45 000 Euro zuzüglich Kinderfreibetrag.

Antragsteller dürfen kein Wohneigentum, zu Wohnzwecken geeignetes Erbbaurecht oder zu Wohnzwecken geeignetes Grundeigentum haben. Das Vermögen eines Bewerbers darf 175 000 Euro nicht übersteigen.

Die Stadt bittet alle, die Interesse am Einheimischenmodell haben, den Fragebogen bis zum 31. März vollständig ausgefüllt an die Stadt Dachau zu senden oder per E-Mail als Scan oder Foto an dachauer-modell@dachau.de. In der Online-Ausgabe des Bürgermagazins auf www.dachau.de ist der Fragebogen auf Seite 15 zu finden. Die Daten werden anonymisiert an die Stadtbau GmbH weitergegeben. Wenn die Anforderungen erfüllt werden, werden die Interessenten im weiteren Verlauf von der Stadt angeschrieben. dn