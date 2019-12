BRK beschenkt 160 bedürftige Kinder

Auf der BRK-Weihnachtsfeier „Kinder für Kinder“ ist 160 Kindern aus bedürftigen Familien ein ganz persönlicher Wunsch erfüllt worden. Die Zahl der bedürftigen Kinder steigt beständig.

Dachau – Ein Zauberer und gemeinsam gesungene Weihnachtslieder verkürzten den Kindern die Zeit des Wartens. Auf der BRK-Weihnachtsfeier „Kinder für Kinder“ fieberten im Rotkreuzsaal 160 Kinder aus bedürftigen Familien den heiß ersehnten Geschenken entgegen, die von zwei Nikoläusen überreicht wurden.

Der BRK-Kreisvorsitzende Bernhard Seidenath dankte den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helferinnen und Helfern: „Es kostete unendlich viel Mühe und Zeit, die vielen verschiedenen Geschenke zu besorgen und weihnachtlich zu verpacken. Deshalb gilt mein Dank den Engeln des BRK Dachau, die in die Kindergesichter ein Lachen zaubern und dazu beitragen, dass die Familien einen schönen Nachmittag verleben“, so Seidenath. Er betonte, wie wichtig es ist, dass in unserer wohlhabenden Gesellschaft Kinder aus bedürftigen Familien nicht vergessen werden. „Ohne das ehrenamtliche Engagement und der Organisation von Angelika Kniesl wäre die Feier nicht möglich“, ergänzte Seidenath.

Organisatorin Angelika Kniesl und ihr Team hatten wochenlang die Wunschzettel gesammelt, besorgten die richtigen Geschenke und verpackten sie weihnachtlich mit Schleife und Namensschild. „Es konnten alle Wünsche wie Spielsachen, Kleidung aber auch Einkaufsgutscheine für Spielwarengeschäfte erfüllt werden“, berichtete Angelika Kniesl.

1996 hatte die erste Weihnachtsfeier „Kinder für Kinder“ stattgefunden. Damals wurden 50 Kinder aus sozial schwachen Familien beschenkt. Seitdem ist die Zahl der teilnehmenden Familien beständig gestiegen. „Viele Familien sind an der Einkommensgrenze und können ihren Kindern nicht einmal an Weihnachten Wünsche erfüllen“, so Angelika Kniesl.

Die Empfehlung, welche Kinder und Jugendliche bedürftig sind, werden vom Jugendamt und der Dachauer Tafel an das BRK Dachau geleitet. Die Geschenke für die Kinder werden aus privaten und institutionellen Spenden, in erster Linie aber aus den Erlösen des BRK-Adventbasars finanziert.

Deshalb dankte die zweite stellvertretende Kreisvorsitzende und Fachdienstleiterin Betreuung, Angelika Gumowski, der Bastelgruppe, die wochenlang für den Adventsbasar Kränze dekorierte, Plätzchen backte, strickte und Marmeladen und Liköre zubereite.

dn