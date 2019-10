Die Primaballerina von Dachau

Bürgermedaillen-Trägerin Olivia Fleischer feiert am heutigen Dienstag ihren 90. Geburtstag. Die ehemalige Weltklassetänzerin hat in Dachau vieles bewegt.

Dachau – „Mehrfach gab es Beifall auf offener Bühne... und als die sechs größeren Eleven in weißen Tüllkleidern anmutig übers Parkett schwebten, war wohl niemand im Zuschauerraum, der den Wert einer Tanz- und Gymnastikerziehung für Kinder, besonders für Mädchen, nicht freudig bejaht hätte.“

Diese Zeilen stammen aus einem Bericht der Dachauer Nachrichten vom 12. September 1950. Ballettmeisterin Olivia Fleischer, damals noch Olivia Maie Talbré, hatte mit ihrer Werbeveranstaltung die Dachauer so begeistert, dass es ihr auf Anhieb gelang, in Dachau eine Ballett- und Gymnastikschule zu gründen – die zur Institution wurde.

Am heutigen Dienstag, 29. Oktober, feiert Olivia Fleischer ihren 90. Geburtstag. Sie ist zwar an den Rollstuhl gebunden, wird aber bestens von ihrer Familie gehegt und gepflegt. Wenn sie das Grab ihres Mannes besucht, trifft die Jubilarin manchmal ehemalige Schülerinnen und dabei „fließen immer Freudentränen“, wie sie gerührt berichtet.

Dem Gründer des Kulturkreises Dachau-Ost, Kapellmeister Hans Albert Mattausch, war es zu verdanken, dass Olivia Fleischer eine Dachauerin wurde. Für seine Ende der 1940er-Jahre sehr anspruchsvollen Konzertabende hatte er Olivia Talbré gewinnen können, die damals noch selbst tanzte und für die Auftritte auch eine Kindertanzgruppe mitbrachte.

Aufgrund des Erfolges in Dachau-Ost begannen sich auch die alteingesessenen Dachauer für das Kinderballett zu interessieren und luden die kleinen „Ballettmäuse“ zu einem Vereinsabend ein. Die Vereinsoberen waren jedoch schockiert, als sie die fünfjährigen Mädchen in ihren „Miniröckchen“ sahen; man erwartete nämlich hohen Besuch: den Dachauer Prälaten Friedrich Pfanzelt. Man war sehr besorgt, wie der Geistliche auf den Anblick nackter Beinchen reagieren würde? Erst als der Prälat den Darbietungen der Kinder eifrig Beifall zollte, hellten sich die Mienen der Veranstalter auf. Pfanzelt hatte die kleinen Balletteusen sozusagen „gesellschaftsfähig“ gemacht. Auf Drängen der Dachauer Muttis zog Olivia Fleischer schließlich nach Dachau. Mit zehn Schülerinnen begann sie im September 1950 den Unterricht im Hotel Hörhammer.

In ihrer eigenen Jugend war Olivia Fleischer eine gefeierte Primaballerina. Geboren in Reval (Estland) als Tochter einer berühmten Ballett-Tänzerin, hatte sie mit vier Jahren ihre Ausbildung begonnen. Die kleine Olivia aber wurde zum „Wunderkind“: Als Siebenjährige tanzte sie bereits über fast alle bekannten Bühnen Europas. Auch in Deutschland war die jüngste Solotänzerin der damaligen Zeit ein begehrter Star. Mit elf Jahren tanzte sie im Reichsballett und trat in fast allen Opernhäusern zwischen Wien und Berlin auf. Mit 13 Jahren kam sie zum Filmballett der Ufa und wirkte bei etlichen Filmen mit, etwa in „Peter Voss, der Millionendieb“ mit Mady Rahl und Viktor de Kowa.

Über vier Jahrzehnte lang war Olia Fleischers Kinderballett später über die Landkreisgrenzen hinaus begehrt und beliebt. Weit über 1000 kostenlose Auftritte in Altenheimen, bei Vereinen oder Wohltätigkeitsveranstaltungen kamen zusammen.

Das würdigte auch die Stadt Dachau: 1971 mit der silbernen und 1995 mit der goldenen Bürgermedaille. Die höchste Auszeichnung, auf die sie besonders stolz ist, war jedoch die Silbermedaille bei der Ballett-Olympiade 1939 in Brüssel. Königin Wilhelmine von Holland und König Leopold von Belgien überreichten ihr diese Trophäe.

Naheliegend, dass Fleischers Kinderballett im Fasching besonders aktiv war. Viele Jahre lang entstammten diesem Kinderballett die Faschingsprinzessinnen und Gardemädchen. Von 1957 bis 1970 studierte Olivia Fleischer die Tänze von Prinzenpaar und Garde der Dachauer Faschingsgesellschaft ein – dort wurde sie Ehrenmitglied als „Majorin Olivia“.

Paul Brandt