Dachauer Busse fahren bis Mitternacht - zwei Ausnahmen gibt es

Die Stadt Dachau baut ihr ÖPNV-Angebot aus: Viele Busse fahren dann bis Mitternacht. Nur zwei Ausnahme gibt es.

Dachau – Die Stadt investiert massiv in den Ausbau ihres innerstädtischen ÖPNV-Angebots. Wie der Umwelt- und Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat, werden die Betriebszeiten fast aller Dachauer Buslinien bis Mitternacht ausgedehnt. Ausnahmen sind nur die Linien 719 und 744.

Dem Beschluss vorausgegangen waren Anträge der Grünen und der CSU. Die Grünen hatten gefordert, einen Zehn-Minuten-Takt sowie die Erweiterung der Betriebszeiten bis 24 Uhr bei allen städtischen Buslinien einzuführen. Der CSU ging es vor allem um den Ausbau der City-Bus-Linie 719, die zwischen Altstadt und Bahnhof verkehrt; diese Linie solle werktags von 6 bis 22 Uhr im Zehn-Minuten-Takt fahren.

Reinhard Dippold von den Stadtwerken warnte in der Sitzung jedoch vor einer allzu großen Erweiterung des Angebots: Sobald die Busse mehr als 50 000 Kilometer pro Jahr fahren würden, müsse die Leistung, die derzeit noch von den Stadtwerken erbracht werde, europaweit ausgeschrieben werden. Oberbürgermeister Florian Hartmann hat beim Thema Ausbau der Busflotte zudem die Kosten im Blick: „Das Teuerste ist immer der Fahrer. Ganz egal, ob der Bus groß oder klein ist.“

Dippold warb daher dafür, „in allen Stadtvierteln die Busse im 40- Minuten-Takt bis Mitternacht fahren zu lassen“. Nur den City-Bus 719 aufzuwerten, wie es die CSU beantragt hatte, hielt er dagegen für falsch: „Man muss da auch den Lärm berücksichtigen.“ Für die Anwohner der Altstadt sei es nämlich nicht angenehm, wenn „alle fünf bis sieben Minuten bis 22 Uhr ein Bus über das Kopfsteinpflaster“ rollt.

Am Ende steht ein Kompromiss

Am Ende stand ein Kompromiss, der bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember umgesetzt werden soll: Neben der Verlängerung der Betriebszeiten aller Linien – abgesehen von der 719 und der 744 – sollen künftig die Linien 726 und 744 auch an Sonn- und Feiertagen durch Dachau-Ost fahren. Die 716 fährt werktags künftig früher los. Die Linie 726 ist ab Dezember auch an Sonn- und Feiertagen im 20-Minuten-Takt unterwegs; die Linie 744 alle 40 Minuten, wie montags bis samstags auch. Die Linie 726 soll außerdem zukünftig von Montag bis Samstag auch bei ihrer letzten Fahrt bis zur Saubachsiedlung fahren und nicht vorzeitig an der Kopernikusstraße enden. Für diese zusätzlichen Fahrten wird die Stadt ihren Zuschuss an die Stadtwerke um 130 000 Euro auf insgesamt 500 000 Euro erhöhen.

Langfristig, darin war sich das Gremium ebenfalls einig, sollen die Linien länger und öfter fahren. Die Ringlinien 720, 722 und 726 etwa sollen ab 2020 einen Zehn-Minuten-Takt erhalten. Die CSU will zudem an ihrem Ziel festhalten, die City-Bus-Linie 719 bis Mitternacht verkehren zu lassen: „Die 719 ist ein absolutes Erfolgsmodell“, so Stadtrat Peter Strauch. „Wir werden diesen Antrag daher wieder stellen.“

Gemeinsam mit dem Landkreis hatte sich die Stadt zudem auf den sogenannten Nahverkehrsplan geeinigt, der in den kommenden Jahren ebenfalls einen umfassenden Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in der Region vorsieht. Gleichzeitig baut die Stadt weitere Bushaltestellen barrierefrei aus.