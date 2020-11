Corona: Kein Anstieg bei Gewalt gegen Frauen

Mehr Fälle von Gewalt gegen Frauen im Lockdown? Polizei und der Weiße Ring verzeichnen keinen deutlichen Anstieg. Das Frauenhaus schon.

Dachau – Im Landkreis Dachau hatte die Corona-Pandemie bislang keine negativen Auswirkungen auf die Fallzahlen häuslicher Gewalt. Wie Björn Scheid, Erster Polizeihauptkommissar der Polizeiinspektion Dachau, erklärt, liegt die Zahl der Strafanzeigen in diesem Bereich seit Jahren konstant bei etwa 188 Fällen. „Es gibt keine besondere Entwicklung nach unten oder oben.“

Grundsätzlich, betont Scheid, würden Körperverletzungen, also beispielsweise eine Ohrfeige, immer zu strafrechtlichen Ermittlungen führen. Bei „nur“ lautstarken Auseinandersetzungen, aufgrund derer oft Nachbarn die Polizei alarmierten, komme es dagegen zwar nicht zu Anzeigen. Aber, so Scheid: „Wir prüfen den Sachverhalt, beurteilen und dokumentieren ihn.“

Die Bearbeitung der Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt werden bei der PI Dachau von zwei Spezialsachbearbeitern übernommen. Kommt es in einem Haushalt zwar (noch) nicht zu körperlichen Übergriffen, aber zu Beleidigungen oder Bedrohungen, verweisen die Einsatzkräfte dennoch auf ein Beratungsgespräch mit den beiden Sachbearbeitern. Dort, sagt Scheid, würden die betroffenen Frauen aufgeklärt, bei welchen Stellen sie weitere Unterstützung – etwa im Frauenhaus – erhalten können. Zudem helfen die Polizeisachbearbeiter den Frauen, auf zivilrechtlichem Weg beispielsweise ein Näherungs- oder Kontaktverbot zu erwirken.

Gerade der Schritt zum Familiengericht sei für viele Frauen schwer, weiß Scheid. Den absoluten Schutz der Frauen vor gefährlichen Ehemännern, Partnern oder Stalkern kann aber auch die Polizei nicht bieten. „Einen gewalttätigen Menschen von seinem Plan abzuhalten, ist immer schwierig“, gibt Scheid zu.

Daran ändert auch das vor wenigen Jahren in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellung – besser bekannt als der Stalking-Paragraph – wenig. Wird die Polizei von einer Frau zu Hilfe gerufen, bleibt den Beamten oft nur ein Platzverweis oder, als „Ultima Ratio“, wie Björn Scheid es formuliert, der Polizeigewahrsam. Wie viele Männer dadurch zum Umdenken gebracht werden, kann Scheid nicht sagen. Sicher ist, dass sich die Lage im Landkreis Dachau „nicht groß unterscheidet von dem, was in den Nachbarlandkreisen angezeigt wird“.

Das Awo-Frauenhaus bestätigt, dass während des ersten Lockdowns bis Oktober nicht vermehrt Fälle von Gewalt gegen Frauen verzeichnet sind. Aktuell sieht es aber anders aus. „Im November kamen mehr Anfragen“, sagt Laura Kaufmann vom Frauenhaus. „Woran das liegt, kann ich nicht sagen.“

Der Weiße Ring in Dachau kümmert sich ebenfalls um Menschen, die Gewalt erfahren mussten. Die Außenstellenleiterin in Dachau, Susanne Seßler, bemerkte keinen deutlichen Anstieg an Gewalt gegen Frauen wegen der Corona-Pandemie. „Wir betreuen momentan ein paar Fälle“, sagt sie. Allerdings ist sie sicher, dass nach dem Lockdown wieder mehr betroffene Frauen bei dem Verein anrufen könnten. Der Grund: Während des Lockdowns haben viele Frauen Angst, sich heimlich von zu Hause aus beim Weißen Ring zu melden.

Scham ist einer der Hauptfaktoren, warum manche Frauen nicht um Hilfe bitten. Trotzdem ist es laut Seßler wichtig, dass die Betroffenen Öffentlichkeit schaffen. Die Ehrenamtlichen des Weißen Rings helfen dabei und stehend beratend zur Seite. „Die Frauen sollten beispielsweise Nachbarn oder Freunden Bescheid geben, dass sie in Gefahr sind“, erklärt Seßler. Und wenn es nicht mehr anders geht und Gefahr für Leib und Leben besteht, müsse die Polizei verständigt werden. Diese könnte dann Maßnahmen einleiten, wie den Ehemann oder Partner der Wohnung zu verweisen. Das ist für zehn Tage möglich, anschließend müssten die Frauen eine Verlängerung beantragen.

Gewalt an Frauen hat viele Gesichter – ob körperlich oder psychisch. Voneinander abgrenzen lassen sich die Formen laut Seßler allerdings nicht. „Das geht miteinander einher“, sagt sie. Betroffene sind dabei so in der Gewaltspirale drin, dass sie sich an allem die Schuld geben. Das passiert in jeder Bildungsschicht und jede Frau kann davon betroffen sein. „Viele haben studiert und sind davor selbstbewusst gewesen“, sagt sie. „Die Frauen sind von ihren Männer in die Rolle hineingeschoben worden und da muss man erst einmal wieder herauskommen.“