Corona-Not macht Leierkasten erfinderisch

Die Jubiläumsvorstellung von „Tom und Dudel“ im Leierkasten Dachau findet ohne Publikum statt und wird für Youtube gefilmt. Bald ist der Film zu sehen.

Dachau – Die eigentlich für vergangenen Samstag geplante Vorstellung „Tom und Dudel“ des Klapptheaters Schwabhausen in der Kleinkunstbühne Leierkasten konnte aufgrund der Corona-bedingten Beschränkungen für Veranstaltungen bekanntermaßen nicht stattfinden. Doch die Künstler kamen trotzdem: Sie spielten ihr Stück ohne Publikum und wurden von einem professionellen Kamerateam gefilmt!

Eigentlich sollte die Vorstellung eine Jubiläums-Vorstellung werden, denn vor 30 Jahren waren die beiden Protagonisten des Klapptheaters Schwabhausen – Martin Prochaska und Thomas Nied – zum ersten Mal in der Kleinkunstbühne Leierkasten aufgetreten. Seitdem haben sie den Leierkasten immer wieder besucht und mit ihren Figuren Tom und Dudel, Bernd der Bär sowie dem Apfelmännchen bereits mehrere Generationen von Kindern begeistert.

Auf ein Wiedersehen mit Tom und Dudel hatten sich deshalb auch viele Erwachsene gefreut, die die beiden noch aus ihrer eigenen Kindheit kennen. Damit die Vorfreude nicht ganz umsonst war, organisierte der Leierkasten am Samstag daher kurzfristig ein Kamerateam, das filmte, wie die beiden Künstler ihre Geschichte von „Tom und Dudel“ im Gemeindesaal der Dachauer Friedenskirche ohne Publikum aufführten.

In etwa einer Woche, so verspricht der Leierkasten, soll die Vorstellung auf dem Youtube-Kanal des Leierkastens und auch auf der Internetseite der Stadt Dachau zu sehen sein. „Meine Töchter haben mich auf diese Idee gebracht“, sagt Frank Striegler, der Mitbegründer der Kleinkunstbühne, der dem Leierkasten trotz seines Umzugs nach Murnau weiterhin beratend zur Seite steht. „Sie hatten schon Karten gekauft und waren ganz traurig, dass sie ihren Kindern nicht zeigen können, was sie selbst in diesem Alter so begeistert hat. Dafür haben sie mir den Kontakt zu den Kameraleuten vermittelt.“

Das Team um den Dachauer Kameramann Marius Klohn war sofort begeistert von der Idee. Bei dem Dreh verzichten sie auf einen Großteil ihres Honorars. Trotzdem fielen natürlich Produktionskosten an, wobei sich die Stadt Dachau kurzfristig bereit erklärt hatte, einen Teil der Kosten zu übernehmen.

Aber auch die Künstler sollen eine Gage bekommen, finden die Verantwortlichen des Leierkastens. Wer daher bereits Karten für die Vorstellung gekauft hat, kann die Aktion unterstützen, indem er den Eintrittspreis spendet.

Weitere Informationen dazu sowie zu dem Stück gibt es ab sofort auch auf der Internetseite des Leierkastens unter www.leierkasten-dachau.de.

dn