Zu teuer, zu aufwändig, zu energieintensiv: Kreis-Schulen bekommen keine raumlufttechnischen Anlagen

Der Landkreis Dachau verzichtet darauf, seine Schulen zum Schutz vor Corona mit zentralen Lüftungsanlagen auszustatten. Grund: Die Geräte sind teuer, ihr Einbau kompliziert und ihr Stromverbrauch in Zeiten der Energiekrise mindestens fragwürdig.

Dachau – Um einen erneuten Lockdown der Schulen zu verhindern, hatten sich die Gemeinden sowie der Landkreis vor einem Jahr Gedanken gemacht, wie man die Kinder bestmöglich vor Infektionen schützen, gleichzeitig aber einen Unterricht vor Ort sicherstellen kann.

Die Ergebnisse dieser Überlegungen fielen unterschiedlich aus. Die Stadt Dachau etwa entschloss sich, mobile Luftreinigungsgeräte anzuschaffen und diese in den Klassen- und Kitaräumen der Stadt aufzustellen (wir berichteten).

Der Landkreis, zuständig für alle weiterführenden Schulen, wollte diesen Weg nicht gehen. Zu unsicher in der Wirksamkeit und zu teuer seien diese Luftfilter, lautete am Ende die Mehrheitsmeinung im Kreistag (auch darüber berichteten wir).

Stattdessen entschloss man sich im Kreistag, erstens bei Schulneubauten auf ausgefeilte Lüftungs- und Klimatechnik zu achten, und zweitens zu untersuchen, ob man auch den Schul-Bestand mit sogenannten Raumlufttechnischen Anlagen (kurz: RLT-Anlagen) ausstatten könne. Anders als bei den mobilen Filtern ist die Wirksamkeit dieser fest installierten Klimaanlagen nämlich unbestritten. An der Dachauer Greta-Fischer-Schule sollte daher – testweise – in einen Klassenraum eine derartige RLT-Anlage samt Raumluftreinigungsgerät eingebaut werden. Das Ergebnis dieser sechsmonatigen Testphase stellte Jörg Bögeholz vom Landratsamt den Kreisräten im Schul- und Kreisausschuss nun vor.

Landrat Löwl: „Können nicht alle Ziele gleichzeitig erreichen“

Demnach habe der Betrieb dieser RLT-Anlage tatsächlich „überzeugt“: Der Raum musste weniger manuell durch Fensterlüftung belüftet werden. Allerdings stehen diesem unbestreitbaren Vorteil auch gravierende Nachteile gegenüber: Der Einbau des Geräts kostete 30 000 Euro, außerdem ist der Energie- sowie der Platzbedarf mit zwei Quadratmeter pro RLT-Anlage groß. Zudem bedeute die Installation der Geräte auch einen erheblichen baulichen Eingriff in die Gebäudehülle, was Bögeholz am Ende zur Schlussfolgerung führte, dass dies „nicht die Lösung“ für eine Pandemie-sichere Aufrüstung der Bestandsschulen sein könne. Von einer weiteren Beschaffung der Klima- und Luftreinigungsanlagen solle daher abgesehen werden.

Die Kreisräte fanden Bögeholz’ Argumente einleuchtend und folgten seinem Vorschlag mit großer Mehrheit. Landrat Stefan Löwl nannte den Verzicht auf die teuren Anlagen „sinnvoll begründet“. Bei Schulneubauten oder Generalsanierungen würden zentrale Lüftungsanlagen ja installiert. Aber hierfür nun auch den Bestand umzurüsten, halte er für nicht zielführend: „Wir können nicht alle Ziele gleichzeitig erreichen“: Strom und Geld sparen, auf den Platzverbrauch achten und die Gesundheit schützen. Aber, das gab der Landrat auch zu, „das kann man natürlich auch anders sehen“.

Grünen-Kreisrat Schleh: „Ein Fehler, die Geräte nicht zu kaufen“

Einer, der es anders sah, war Carsten Schleh (Grüne). Er hatte stets für eine bestmögliche Ausstattung der Schulen – etwa mit mobilen Luftfiltern oder mit fix installierten RLT-Anlagen – geworben. „Ja, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben“, so Schleh. „Und ja, wir können auch einfach nur lüften.“ Aber das Lüften klappe eben „in den meisten Schulklassen“ nicht richtig. Die Kreisräte sollten sich doch bloß in ihrem Sitzungssaal umschauen: „Wir kriegen es ja hier noch nicht mal hin!“ In die bestehenden Schulen keine RLT-Anlagen, die nachweislich ein gutes Raumklima ermöglichen, einzubauen, sei „ein Fehler“!

