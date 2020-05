Landkreis Dachau kommt glimpflich durch die Coronakrise

Im Landkreis stagniert die Zahl der Corona-Infektionen und wöchentlich werden rund 2000 Menschen auf das Virus getestet. Also alles gut? Abwarten, sagen die Mediziner.

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Dachau stagniert.

Das medizinische Personal ist gut ausgestattet und rund 2000 Menschen werden wöchentlich auf das Virus getestet.

Ob deshalb alles gut, warten Mediziner lieber ab.

Dachau – Die Tage um Ostern wird Dr. Hans Ulrich Braun, Internist und Vorsitzender des ärztlichen Kreisverbands Dachau, so schnell nicht vergessen. In diesen Tagen schlug die Corona-Welle über Dachau ein, 80 Neuinfektionen täglich wurden gezählt. „Es wurden immer mehr und immer mehr“, erinnert sich Braun an diese Tage. Weil dadurch auch das Dachauer Krankenhaus ans Limit geriet, wurde auf Geheiß des Gesundheitsministeriums ein Hotel in Dachau-Ost kurzerhand und für teures Geld zu einem Notkrankenhaus umgebaut. Mitte April nahm die Gesundheitsministerin Melanie Huml persönlich die für vier Landkreise zuständige Einrichtung offiziell in Betrieb.

Tatsächlich war der Eröffnungstermin das letzte Mal, dass sich Menschen in dem Notkrankenhaus befanden. „Gott sei Dank“, sagt Dr. Christian Günzel dazu. Der normalerweise am Dachauer MVZ arbeitende Mediziner ist seit April sogenannter Versorgungsarzt des Landkreises: Er berät das Landratsamt, kümmert sich um die Organisation der ambulanten Versorgungsstrukturen in Corona-Zeiten und – vor allem – ist er derzeit der „Mann der Zahlen“. Denn: Günzel hat eine Test-Statistik eingeführt, die sämtliche Tests des Gesundheitsamts, des Krankenhauses und der Arztpraxen zusammenführt. Zu Beginn der Krise, vor allem in den von Braun als „Peak“ bezeichneten Tagen um die Osterzeit, war dies noch nicht möglich: „Wir arbeiteten alle am Anschlag, reagierten und lernten von Woche zu Woche dazu“, beschreibt Wolfgang Reichelt vom Landratsamt die Zeit. Zwischenzeitlich sei der Landkreis Dachau mit seinen Fallzahlen „bayernweit sogar einmal unter den Top Ten“ gewesen.

Coronavirus in Dachau: „Lage hat sich sehr beruhigt“

Nun, sagt Günzel, „hat sich die Lage sehr beruhigt, es schaut gut aus“, weshalb er und seine Kollegen auch langsam die Zeit haben, die vergangenen Wochen zu rekapitulieren. Günzel und Braun zufolge habe sich Dachau gut geschlagen, mit 883 nachgewiesenen Infektionen und meist milden Krankheitsverläufen sei der Landkreis bis jetzt gut durch die Krise gekommen. Klar, sagt Günzel, es habe „eine Phase des exponentiellen Anstiegs“ der Neuinfektionen gegeben, woraufhin man das Notkrankenhaus geschaffen habe, aber: „Wir haben gerade noch die Kurve gekriegt.“ Die von der Staatsregierung verhängten Maßnahmen „waren sehr erfolgreich“. Auch die Versorgung des medizinischen Personals funktioniert mittlerweile gut: Laut Landratsamt gibt es „ausreichend Handschuhe und Masken, Desinfektionsmittel haben wir sogar im Überfluss“.

Auf der Corona-Zielgeraden sehen sich die Mediziner aber noch nicht, im Gegenteil: „Wenn wir nicht vorsichtig bleiben, könnte es schnell wieder eskalieren“, so Braun. Deshalb ist man auch vorsichtig, was die Zukunft des leer stehenden Notkrankenhauses in Dachau-Ost angeht. „Eine vierstellige Summe wöchentlich“ kostet der Vorhalt der Einrichtung laut Landratsamt zwar; doch Dr. Thomas Weiler, zuständiger ärztlicher Leiter im Bereich der Integrierten Leitstelle, hält die bisherige Strategie – also das Hotel als Notkrankenhaus bereitzustellen – weiterhin für die richtige: „Im Fall des Falles können wir so immer noch schnell reagieren“.

Corona im Landkreis Dachau: Niemand weiß wie viele Menschen infiziert waren

Denn noch immer gibt es ein großes Problem: Niemand weiß, wie viele Menschen im Landkreis wirklich Corona hatten. Bei 883 nachgewiesenen Fällen geht Mediziner Braun davon aus, dass „die Dunkelziffer fünf bis zehn Mal so hoch ist“. Aus diesem Grund, erklärt Test-Statistiker Günzel, werde nun schrittweise „die Teststrategie“ verändert: Wurden vor sechs Wochen noch ausschließlich Covid-19-Verdachtsfälle getestet, bekommen mittlerweile auch Menschen einen Test, die nur Erkältungssymptome aufweisen. 2000 Menschen würden aktuell pro Woche im Landkreis getestet, rechnet Günzel vor; zum Vergleich: Zur Hochzeit des Ausbruchs waren es zwischen 4000 und 5000 Tests.

Was Günzel und seinen Kollegen in diesem Zusammenhang wichtig ist zu betonen: Einfach zum Arzt zu gehen und zu sagen: „Ich wüsste gern, ob ich Corona hatte“, funktioniert nicht. „Es gibt keinen allgemeinen Antikörpertest auf Kasse“, so Günzel. Und selbst wer den Test selbst zahlen wollte, dem rät er zur Vorsicht: „Das Ergebnis hat keinen Wert, es ist nicht zuverlässig!“

Die Menschen sollen wieder zu normalen Untersuchungen gehen

Stattdessen sollten die Menschen nun wieder für ihre normalen Untersuchungen zum Arzt gehen oder bei Schmerzen jedweder Art Hilfe suchen. Am Klinikum Dritter Orden in München, berichtet Braun, verzeichne man derzeit ungewöhnlich viele Blinddarmdurchbrüche. Der Grund: „Die Leute haben ihre Bauchschmerzen einfach unterschätzt.“

zip