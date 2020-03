Landratsamt bittet: Keine persönlichen Vorsprachen!

Nachdem bayernweit nun alle Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen wurden, bittet das Landratsamt Dachau, auch auf persönliche Vorsprachen in den Räumen des Landratsamts zu verzichten.

Dachau – Um einen Ausfall in der Belegschaft zu verhindern, sollten alle Bürger ihren persönlichen Kundenkontakt einschränken bzw. elektronisch oder telefonisch abwickeln. Es gibt viele Angelegenheiten, für die eine persönliche Vorsprache nicht zwingend erforderlich ist. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes helfen telefonisch oder per E-Mail gerne bei der Entscheidung“, so Pressesprecher Wolfgang Reichelt.

Landrat Stefan Löwl hat hierzu auch entschieden, dass es ab kommenden Montag und bis vorerst 19. April keine allgemeinen Öffnungszeiten im Landratsamt mit allen Außenstellen geben wird. Nur für das Ausländeramt, den Fachbereich Asyl sowie die Zulassungsstelle gelten nachfolgende Öffnungszeiten: Ausländeramt/Asyl: Montag, Dienstag, Donnerstag: 8 bis 12 Uhr und Donnerstag 14 bis 17 Uhr. Zulassungsstelle: Montag bis Freitag 7.30 bis 11.30 Uhr und Montag, Mittwoch 13.30 bis 15.30 Uhr und Donnerstag 13.30 bis 17 Uhr.

Die Recyclinghöfe bleiben geöffnet.

Ein Besuch in allen anderen Fachbereichen ist nur im zwingend notwendigen Einzelfall und nach vorheriger Terminabstimmung möglich. „Neben der allgemeinen Gesundheitsprävention ist dies auch notwendig, da viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landratsamt aufgrund der eigenen Kinderbetreuung nun Urlaub oder Überstundenausgleich nehmen bzw. von zu Hause arbeiten und somit nicht zuverlässig – ohne Vorankündigung – im Büro erreichbar sind“, so Reichelt.

Die Nachverfolgung der Infektionsketten, Identifizierung von Kontaktpersonen und Anrufe besorgter Bürger brächten die betroffenen Abteilungen des Landratsamtes, insbesondere das Gesundheitsamt, außerdem an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit, so Reichelt weiter. Diese müssen durch Personal aus anderen Fachbereichen verstärkt werden. Reichelt: „Wir bitten um Verständnis für die dadurch verursachten Auswirkungen auf Erreichbarkeiten und Bearbeitungs- oder Laufzeiten.“

Bei Fragen zum Coronavirus gibt es die Hotline des Gesundheitsministeriums (0 91 31/68 08 51 01). Im Landratsamt ist für Infos über die aktuelle Lage im Landkreis sowie Verhaltensempfehlungen ein Bürgertelefon (0 81 31/7 42 50) geschaltet (keine medizinischen Auskünfte). Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter 116 117 erreichbar.

