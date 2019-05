„Löwl ist genau der Richtige für dieses Amt!“

2014 kam er ins Amt, und dort soll er nach Ansicht des CSU-Kreisvorstands auch bleiben: Einstimmig wurde Stefan Löwl für die Landratswahl 2020 nominiert. Der Vorstand ist voll des Lobes, was den Amtsinhaber betrifft.

Dachau–Stefan Löwl soll Landrat bleiben – zumindest nach dem Willen des CSU-Kreisvorstands. Wie Vorsitzender Bernhard Seidenath in einer Pressemitteilung erklärte, hat der Kreisvorstand Stefan Löwl einstimmig zum Kandidaten für die Landratswahl 2020 nominiert.

Einstimmig beschloss das Gremium am Freitagabend, der Delegiertenversammlung der CSU den amtierenden Landrat zur Nominierung als Landratskandidaten für die Wahl am 15. März 2020 vorzuschlagen. „Stefan Löwl hat in den letzten Jahren als Landrat enorm viel bewegt. Er ist genau der Richtige für dieses Amt!“, begründete Seidenath die Entscheidung des CSU-Kreisvorstands. Die CSU nominiert ihren Landratskandidaten in einer Delegiertenversammlung am 17. Oktober.

Zuvor hatte sich die CSU-Kreistagsfraktion gegenüber dem Führungsgremium der CSU, dem unter anderem die stellvertretenden Kreisvorsitzenden Rosmarie Böswirth, Eva Rehm und Tobias Stephan, Schriftführer Andreas Wagner und die Vertreter von Frauen Union, Anneliese Kowatsch, Senioren Union, Bernhard Gaigl, und Junger Union angehören, für eine Wieder-Nominierung von Stefan Löwl ausgesprochen.

Der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Offenbeck stimmte ein Loblieb auf den amtierenden Landrat an: „Stefan Löwl hat mit großer Tatkraft, mit viel Fleiß und zeitlichem Engagement, mit Ausdauer, mit Überzeugungskraft und mit Hartnäckigkeit die vielfältigen Herausforderungen in einer schwierigen Zeit gemeistert und die Verwaltung des Landkreises modernisiert und schlagkräftiger gemacht.“ Die größte, unerwartete Herausforderung seiner Amtszeit – die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge – habe Löwl souverän gemanagt.

Offenbeck betonte in seiner Rede, dass Löwl auch die wichtigen Zukunftsthemen des Landkreises gestalte: insbesondere den Ausbau der Infrastruktur, die Frage der Gestaltung von Mobilität in der Metropolregion, den Ausbau des Schulwesens, die Konsolidierung der Gesundheitsversorgung und die Anforderungen einer immer komplexer werdenden Verwaltungsbehörde mit der schwierigen Frage des Landratsamtsneubaus. „Durch sein Engagement und seinen Einsatz hat Löwl sich bereits in der ersten Amtszeit einen Namen weit über die Landkreisgrenzen gemacht und wird von Partnern geachtet“, sagte Offenbeck. Löwl repräsentiere den Landkreis vorbildlich, im Inland und im Ausland. Dabei stehe Löwl laut Offenbeck persönlich gegen den weitverbreiteten Europa-Skeptizismus und engagiert sich für die völkerverbindende Freundschaft, insbesondere zum polnischen Partnerschaftslandkreis Oswiecim. Offenbeck weiter: „Und trotz dieses Engagements ist Stefan Löwl im Landkreis immer vor Ort, immer zugänglich, immer ansprechbar, sei es bei Vereinen und Organisationen, bei Diskussionen und Veranstaltungen.“

Logische Folge nach dieser Würdigung war laut Bernhard Seidenath: „das einstimmige Votum für unseren Landrat Stefan Löwl“. dn