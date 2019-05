Fisch-Skandal: Anklage gegen Dachauer Zuchtbetrieb

Im Freisinger Fisch-Skandal sind nun ein Fischereimeister aus dem Landkreis Dachau und sein Angestellter angeklagt worden: Die Staatsanwaltschaft Landshut wirft ihnen vor, das verbotene Medikament Malachitgrün eingesetzt zu haben.

Landkreis – Es geht vor Gericht: Im Freisinger Fisch-Skandal hat die Staatsanwaltschaft Landshut Anklage erhoben. Sie wirft dem Inhaber und einem Mitarbeiter eines Fischzuchtbetriebs aus dem Kreis Dachau vor, gegen das Lebensmittelrecht und das Arzneimittelgesetz verstoßen zu haben. Zur Last gelegt wird den beiden, das verbotene Arzneimittel Malachitgrün vorsätzlich in die Aquakultur eingebracht und Verzehrfische verseucht zu haben. Gegen zwei Zuchtbetriebe im Kreis Freising wurde das Verfahren eingestellt, betont Oberstaatsanwalt Thomas Steinkraus-Koch. „Es ist davon auszugehen, dass sie nicht die Verursacher der Kontamination sind.“

Wie berichtet, waren im September 2018 mehrere Fische aufgetaucht, die mit Malachitgrün belastet waren. Das Mittel dient zur Vorbeugung und Bekämpfung von Infektionen bei Fischen mit Pilzen und Parasiten, darf aber bei Verzehrfischen nicht benutzt werden. Die Spur führte zu drei Betrieben im Raum Freising, die auf Gewässer der Moosach zurückgreifen. Sedimente im Fluss wiesen Spuren des Mittels auf.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Fischereimeister (50) aus dem Kreis Dachau, der auch einen Betrieb im Landkreis Freising führt, einen 26-jährigen Angestellten angewiesen hat, die Substanz in einen Teich mit Verzehrfischen einzuleiten. Eine am 24. September durchgeführte Beprobung des Betriebs ergab bei den Fischen eine Malachitgrün-Belastung von bis zu 100 Mikrogramm pro Kilogramm und eine Belastung mit dem Abbauprodukt Leukomalachtigrün, die zwischen 2000 bis 3000 Mikrogramm lag. Steinkraus-Koch: „Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass sowohl der Betriebsinhaber wie auch sein Angestellter wussten, dass der Einsatz des Präparats im Bereich der Lebensmittelproduktion absolut verboten ist, und dass sie vorsätzlich handelten.“

Der 50-Jährige erstattete am 21. September Selbstanzeige, nachdem er davon Wind bekommen hatte, dass bei einem anderen Betrieb in der Umgebung positive Proben festgestellt wurden: beim Freisinger Fischzüchter Peter Baumgartner, der damals aus allen Wolken fiel und nun vollständig entlastet ist. In seiner Selbstanzeige behauptete der Angeklagte, dass der Angestellte das Mittel versehentlich eingebracht habe. Im Ermittlungsverfahren äußerte sich der 50-Jährige laut Staatsanwaltschaft nicht. Auch für die Heimatzeitung war er am Montag nicht zu sprechen. Der Angestellte hingegen gab in der Vernehmung an, dass er in einer Scheune des Betriebs eine alte Milchkanne gefunden und an der Südseite des Teichs ausgewaschen habe. Am Boden dieser Kanne habe sich eine von ihm unbekannte Substanz befunden. Zwei Tage später habe er das Gefäß im Müll entsorgt.

Die Staatsanwaltschaft glaubt von dieser Version kein Wort. „Gegen die angebliche Einbringung des Stoffs mit dem Milchkännchen spricht der Umstand, dass die Sachverständigen in mehreren Teichen der Anlage Malachitgrün in unterschiedlich hoher Konzentration gefunden haben“, erklärt Steinkraus-Koch. „Dies lässt sich eher mit einer gezielten Einbringung an mehren Stellen mit wesentlich höherer Substanzmenge zur Deckung bringen.“ Über die Eröffnung des Hauptverfahrens habe jetzt das Amtsgericht Freising zu entscheiden. Den Angeklagten drohen mehrjährige Freiheitsstrafen.

Das Verfahren gegen Baumgartner und den dritten Fischzüchter wurde eingestellt – „nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die Betriebe durch gemeinsame Gewässer verbunden sind und im Vergleich mit dem von der Anklage betroffenen Betrieb bei den beiden anderen geringere Malachitgrünwerte aufgefunden wurden“, erläutert der Oberstaatsanwalt. „Je größer der geografische Abstand zum Betrieb der Anklage ist, desto niedriger sind die gemessenen Konzentrationen.“

In der Dachauer Betriebsstätte des angeklagten Fischereimeisters seien noch immer fünf von insgesamt 16 Teichen gesperrt, wie Wolfgang Reichelt, Sprecher des Landratsamtes, gestern mitteilte. Die gesperrten Teiche seien deutlich mit Schildern und Bändern gekennzeichnet. Eine Kontrolle, dass keine Fische aus diesen Teichen verkauft werden, erfolge mittels Dokumentation: Die Anzahl der Fische in diesen Teichen werde dokumentiert, „verendete Fische müssen gemeldet werden“. Außerdem führe das Landratsamt laut Reichelt unangekündigte Kontrollbesuche durch. Zudem sei das Veterinäramt öfters zur Probenentnahme vor Ort. Auch den Abverkauf von Fischen muss der Betrieb nachweisen. „Aus den elf Teichen, die freigegeben sind, dürfen ja Fische verkauft werden“, so Reichelt.

Der Freisinger Fischzüchter Baumgartner kämpft derzeit: zum einen mit einer Überproduktion, weil sein Betrieb monatelang vom Landratsamt gesperrt war – Monate, in denen er keine eigenen Fische in den Verzehr bringen durfte. Zudem könne er viele Fische nicht verkaufen, die noch belastet seien. Und drittens habe er fast alle Kunden verloren. Er will nun Schadensersatz geltend machen.