Töchter des Ostens - Kerstin Hagen, Ines Brames und Britta Huber zogen von der DDR in den Westen

Dachau/Hebertshausen/Wiedenzhausen – Kerstin Hagen, Ines Brames und Britta Huber wuchsen in der ehemaligen DDR auf. Später siedelten sie in den Westen. Heute wohnen sie im Landkreis Dachau. Der Heimatzeitung schildern sie ihre ganz persönlichen Lebensgeschichten.

„Meine Eltern haben alles verloren“

Kerstin Hagen ist in Berkenbrück bei Luckenwalde geboren und aufgewachsen. Bei der Wiedervereinigung war sie neun Jahre alt. Auf dieses Ereignis blickt Hagen sehr emotional zurück. „Meine Eltern waren die großen Verlierer der Wende.“

Die 39-Jährige beschreibt den 3. Oktober als „tiefen Trauertag“ in ihrer Familie. „Meine Oma hat geheult wie ein Schlosshund“, erinnert sich Hagen zurück. Nicht, weil ihre Großmutter die DDR gut fände, sondern weil die Wiedervereinigung den finanziellen Ruin für ihre Familie bedeutet habe. „Meine Eltern wurden von heute auf morgen arbeitslos“, erzählt die 39-Jährige. „Sie haben alles verloren.“

+ Kerstin Hagen. © Privat

Die Wende habe Hagen zufolge auch negative Auswirkungen auf ihre Generation gehabt. „Wir hatten kein Startkapital. Das machte es uns sehr schwer, etwas aufzubauen.“ Auch wenn die DDR für Hagen zwar ein Stück finanzieller und beruflicher Sicherheit bedeutet habe, wolle sie das alte System dennoch nicht geschenkt bekommen.

Da es in den neuen Bundesländern kaum Lehrstellen gegeben habe, verließ Hagen mit 16 Jahren ihre Heimat, um eine Ausbildung im Westen zu finden. Am Tegernsee arbeitete und lebte die gelernte Hotelfachfrau, bis sie nach München und dann nach Dachau zog. Mittlerweile ist die zweifache Mutter als Veranstaltungs- und Büroleitung in der Gastronomiebranche tätig.

„Für uns war absehbar, dass dieses System in der Zukunft nicht überleben kann“

Ines Brames ist in Halle an der Saale geboren und aufgewachsen. Für die heute 60-Jährige war die Wende „gefühlstechnisch ein großer Pluspunkt“. Die studierte Diplom-Ökonomin und ihr Mann hatten ein Jahr zuvor schweren Herzens einen Ausreiseantrag gestellt. „Es war nicht leicht für uns, von unseren Familien und Freunden getrennt zu sein“, erzählt Brames.

Das Ehepaar hätte zwar keine beruflichen oder finanziellen Schwierigkeiten gehabt, dennoch wollten es nicht länger in der DDR leben. „Wir haben die Lüge zwischen Theorie und Praxis des Sozialstaates nicht mehr ertragen“, erzählt Brames. „Für uns war absehbar, dass dieses System in der Zukunft nicht überleben kann.“

+ Ines Brames. © Privat

Im November 1989 wurde das Ehepaar mit seinen beiden Kindern staatenlos aus der DDR entlassen. Nach einem kurzen Aufenthalt in einem Aufnahmelager im Westen kam die vierköpfige Familie bei einem Verwandten in Karlsfeld unter, bis sie eine Wohnung in Dachau fanden. Dort lebten sie fünf Jahre, bis sie schließlich nach Hebertshausen zogen. Die zweifache Mutter ist begeistert, wie gut ihr Mann und ihre Kinder von den Menschen im Westen aufgenommen wurde.

„Den Mauerfall hab’ ich quasi verschlafen“

Britta Huber ist in Binz auf Rügen geboren und aufgewachsen. Später lebte sie in Eisenhüttenstadt in der Nähe von Berlin. Sie verbinde die DDR mit ihrer Kindheit und ihrer Heimat der Ostsee. In den Ferien sei ihre Familie immer nach Rügen gereist, um ihre Großeltern zu besuchen. Unfreiheit und Unterdrückung habe sie in der DDR nicht wirklich gespürt. „Ein Gefühl des Eingesperrtseins hatte ich nicht.“ Die Methoden des Systems habe sie in ihrem jugendlichen Alter nicht in Frage gestellt. „Den Mauerfall hab ich quasi verschlafen“, erzählt die heute 46-Jährige. Erst am Morgen danach habe sie davon erfahren.

+ Britta Huber. © Privat

Bei der Wiedervereinigung war Huber knapp 17 Jahre alt. Ein halbes Jahr später ist sie bereits in den Westen eingereist, um zu jobben und eine Lehre anzufangen. „Das erste dreiviertel Jahr waren ja meine Eltern und Schwester noch im Osten, und diese Zeit alleine war komplett neu, spannend und manchmal auch anstrengend“, erinnert sich Huber. Die gelernte Schneiderin wohnte anfangs in Odelzhausen. Dann zog sie nach Wiedenzhausen, wo sie bis heute lebt. Mittlerweile arbeitet sie als medizinische Fachangestellte. Nebenbei ist sie für unsere Zeitung als freie Autorin tätig. „Viele hören es bei mir gar nicht, dass ich aus dem Osten komme“, meint Britta Huber. „Die sind dann ganz irritiert.“

Verena Möckl

