Neuer Dekan: Amtseinführung mit bemerkenswerter Rede ‒ „Die Kirche steht vor einem Scherbenhaufen“

Präsente: Pfarrer Albert Hack (links) überreichte seinen Kollegen Benjamin Gnan (Mitte) und Michael Bartmann einen Stock für einen festen Stand und eine Brotzeit zur Stärkung. © Simone Wester

Im Rahmen einer feierlichen und musikalisch wunderbar gestalteten Vesper ist Pfarrer Dr. Benjamin Gnan am Sonntag in der Kirche St. Jakob als neuer Dekan für das Dekanat Dachau in sein Amt eingeführt worden. Viel Aufmerksamkeit bekam aber der Auftritt eines anderen Kirchenvertreters.

Dachau – Benjamin Gnan und Michael Bartmann waren bereits im März gewählt worden. Bartmann fungierte schon seit vergangenem Jahr als Stellvertreter von Pfarrer Heinrich Denk, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Dekan niedergelegt und seinem Nachfolger Pfarrer Gnan Gottes Segen mit auf den Weg gegeben hatte.

Die offizielle Amtszeit von Gnan und Bartmann begann bereits im April dieses Jahres und endet im April 2027, so Regionalreferentin Ester Prüßner, die aus der Ernennungsurkunde zitierte.

Aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte Weihbischof Dr. Bernhard Haßlberger, der eine besondere Beziehung zu Sankt Jakob hat. Er war hier drei Jahre als junger Kaplan tätig.

Bemerkenswerte Rede bei Amtseinführung von neuem Dekan Benjamin Gnan

Eine bemerkenswerte Rede hielt Pfarrer Peter Dietz bei der Amtseinführung. © Simone Wester

Für ihn sprang der stellvertretende Landkreisdekan Peter Dietz vom Dekanat Indersdorf ein, der die Anwesenden, darunter etliche Vertreter aus der Politik, den Pfarreien sowie Pfarrgemeinderäten aus dem Landkreis in der fast voll besetzten Kirche mit seiner Rede begeisterte.

Nachdem er Pfarrer Gnan und Monsignore Bartmann für deren Tätigkeit Gottes Segen und ein „gedeihliches Miteinander“ gewünscht hatte, nahm er kein Blatt mehr vor den Mund und forderte Kirchenvertreter und Gläubige gleichermaßen auf, „mutig“ zu sein und „Kirche zu gestalten“. Die Kirche stehe vor einem Scherbenhaufen und versuche die „strahlende Fassade des Klerus“ aufrechtzuerhalten, meinte Dietz, der zudem den „verklemmten Umgang mit Sexualität“ kritisierte.

Dietz rief die Anwesenden auf, dem eigentlichen Auftrag Jesu zu folgen. Denn der Auftrag aller Getauften sei es, die frohe Botschaft weiterzugeben und „Christus in diese Welt hineinzutragen“, so Dietz. Dies gelinge mit der Kraft Gottes, auf den man all seine Sorgen werfe könne.

St. Jakob in Dachau: Geschenke zur Amtseinführung

Pfarrer Albert Hack hatte seinen Kollegen je einen Stock mitgebracht, an dem er eine Tischdecke befestigt hatte, in der eine Brotzeit eingewickelt war. „Ihr geht den Weg voran“, betonte Hack und wünschte Gnan und Bartmann einen „festen Stand“. Mit der Brotzeit, so Hack, sollen sich die neuen Amtsinhaber „stärken können“.

Dr. Wolfgang Sturm, Vorsitzender des Dekanatsrates, gratulierte Pfarrer Gnan und Monsignore Bartmann zur Ernennung und wünschte „viel Kraft und ein gutes Händchen“. Gnan selbst versprach den Vesper-Teilnehmern, dass sein „Herz auch weiterhin fest für die Gemeinde schlagen“ werde.

Im Anschluss an die Vesper gab es noch einen Stehempfang im Pfarrhof von Sankt Jakob. Dort wurde die Amtseinführung gebührend gefeiert.

