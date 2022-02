„Bitte helfen Sie den Menschen in der Ukraine!“ - Bewegende Kundgebung in Dachau

Mit zitternder Stimme bittet Kyrylo Vorotyntser am Unteren Markt um Solidarität und Hilfe für seine Landsleute. © Simone Wester

Gesicht zeigen und die Stimme erheben für die Ukraine – das wollten rund 100 Dachauer bei einer Kundgebung. Das gelang eindrucksvoll. Auch dank eines jungen Ukrainers – und einer Russin.

Dachau – Kyrylo Vorotyntser steht am Samstag mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen am Unteren Markt, nimmt all seinen Mut zusammen und erhebt seine Stimme vor den etwa 100 Dachauern, die ihre Solidarität am vergangenen Samstag mit der Ukraine bekundeten. Dazu aufgerufen hatte der CSU-Ortsverband, auch Vertreter anderer Parteien und Organisationen waren gekommen, ebenso Oberbürgermeister Florian Hartmann.

Zum Krieg in der Ukraine: Kundgebung in Dachau

Mitorganisator Anton Limmer reicht Kyrylo Vorotyntser schließlich ein Megaphon, damit auch alle Anwesenden verstehen, was der 33-jährige Ukrainer ihnen sagen will: „Bitte helfen Sie den Menschen in der Ukraine!“ Es läuft die Nationalhymne und Kyrylo singt leise und mit tränenerstickter Stimme mit, während er nebenbei Fragen beantwortet. Schutzwesten, Medikamente, Hygieneartikel – alles wird derzeit dringend benötigt.

In Gedanken bei der Familie in der Heimat

In Uschhorod herrscht momentan noch kein Krieg. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von der slowakischen Grenze entfernt und ist die Heimatstadt von Kyrylo Vorotyntser. Seine ganze Familie lebt dort, derzeit sind alle in Sicherheit. In die Slowakei fliehen will niemand. Die Ukraine ist ihre Heimat, und die wollen sie nicht verlassen, solange es geht.

Geboren wurde der 33-Jährige noch in der ehemaligen DDR, zog dann mit seinen Eltern in die Ukraine zurück. Seine Frau studierte in Berlin, er zog zu ihr nach Deutschland und fand Arbeit. Beide leben seit 2015 in Dachau und haben vor drei Monaten einen kleinen Sohn bekommen. Sie sind glücklich, hier sein zu können – auch schon vor dem Krieg.

100 Menschen demonstrieren in Dachau gegen den Krieg in der Ukraine

Jetzt ist Vorotyntser umso mehr froh, dass seine kleine Familie hier in Sicherheit ist. Selbst will er nicht in den Krieg ziehen. „Ich gehe nicht weg und lasse meinen kleinen Sohn hier zurück“, versichert der 33-jährige Sachbearbeiter. Rund um die Uhr steht er mit seiner Familie in der Ukraine in Kontakt, hat auch schon Geld geschickt, damit es ihnen an nichts fehlt.

In München hat er viele Freunde aus der Ukraine, auch über die ukrainische Kirche in München und Facebook ist er gut vernetzt. Sein Cousin ist in der russischen Arme, um den macht er sich derzeit große Sorgen.

Iwano-Frankiwsk:Klinik unter Beschuss

Große Sorgen macht sich auch Bernhard Seidenath, CSU-Landtagsabgeordneter und BRK-Kreisvorsitzender. Seit 30 Jahren verbindet das Rote Kreuz in Dachau eine enge Freundschaft mit der Ukraine. Jedes Jahr fahren Hilfstransporte von Dachau nach Iwano-Frankiwsk, einer Stadt mit knapp 218 000 Eihnwohnern in der Westukraine. Das dortige Krankenhaus ist komplett mit dem nicht mehr benötigten Equipment der ehemaligen Koschade-Klinik ausgestattet worden. Ebenso unterstützt das Klinikum Dachau auch regelmäßig das örtliche Krankenhaus.

„Wir haben dort echte Freunde gefunden“, betont Seidenath. Er ist fassungslos und bestürzt über das, was gerade in der Ukraine passiert. Auch die Klinik in Iwano-Frankiwsk ist bombardiert worden. Wie es den Leuten dort geht, weiß er immer noch nicht. Der geplante Hilfstransport im Februar wurde von der Ukraine abgesagt, bereits im Oktober habe es Probleme gegeben, erinnert sich der BRK-Chef.

„Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt Seidenath. Denn: „Fast alles, was alte, kranke und behinderte Menschen dort benötigen, kommt aus Dachau“, weiß der Landtagsabgeordnete. Wie die jetzt ohne die Hilfsgüter aus Dachau auskommen sollen – Seidenath mag sich das gar nicht vorstellen.

Russin betont: „Ich bin gegen den Krieg“

„No war. I’m Russian, I’m against“, hat Maria Kiefer spontan auf zwei Blätter Papier geschrieben, um bei der Kundgebung ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden. Die 34-jährige gebürtige Russin lebt seit sechs Jahren in Karlsfeld und ist mit einem Deutschen verheiratet. Zusammen haben sie einen kleinen Sohn. „Ich bin hierher gekommen, um Position zu zeigen“, erzählt Maria Kiefer in hervorragendem Deutsch. „Wir Russen sind nicht Putin, wir sind gegen ihn“, sagt sie und betont, dass sie und ihre ganze Familie in Russland ihn auch nicht gewählt hätten.

SIMONE WESTER