Dr. Hans Turba  hatte stets ein offenes Ohr für die Dachauer

Dr. Hans Turba ist tot. Über 60 Jahre lang hatte der Arzt ein offenes Ohr für die Dachauer Bürger, außerdem engagierte er sich sozial. Er war liebevoller Ehemann, Vater, Ziehvater – ein herzensguter Mensch und eine große Persönlichkeit.

Dachau – „Er war einfach ein außergewöhnlicher Mensch.“ Diese Worte sagt Maria Turba am Ende und hält inne. Wenige Tage sind vergangen seit dem Tod ihres Mannes Dr. Hans Turba. Mehr als 50 Jahre lang haben sie ihr Leben geteilt. Am Montag starb er im Alter von 92 Jahren. Die Woche zuvor, an Allerheiligen, kam Hans Turba nochmal mit einem großen Teil seiner großen Familie zusammen.

Hans Turba war über 60 Jahre lang als Allgemeinmediziner für die Menschen in Dachau da. Im Jahr 1958 eröffnete er seine Praxis in der Burgfriedenstraße in Dachau, nachdem er in München studiert und in verschiedenen Krankenhäusern Oberbayerns gearbeitet hatte. „Er hatte für alle ein offenes Ohr und hat sich Zeit genommen für seine Patienten“, sagt Maria Turba, die selbst viele Jahre lang in der Praxis mitgearbeitet hat. „Er war Arzt aus Leidenschaft.“

Dabei wollte Hans Turba ursprünglich Förster werden, erzählt Maria Turba. „Aber auf dem rechten Auge hat er nicht gut gesehen – und außerdem kamen ja damals nur die Adeligen zu einem Forst“, erzählt Maria Turba. Darum habe sich Hans Turba besonnen auf den Beruf seiner Vorfahren – und wurde Arzt.

Doch die Liebe zur Natur blieb natürlich. „Wir waren beide Naturmenschen“, erzählt die 70-jährige Witwe. Die beiden genossen die Zeit in ihrem schönen Garten des alten Pollnhofs in der Steinstraße, hörten den Gartenvögeln beim Singen zu. „Seine Vögel hat er geliebt.“

Vor 50 Jahren haben sich Maria und Hans Turba kennengelernt – „durch eine Katze“, erzählt Maria Turba. Diese Katze war angeschossen worden, Maria – damals noch Berchtold, aus dem Elektro-Geschäft in der Augsburger Straße – fuhr mit dem Tier zum Tierarzt. Der wollte sie zum Röntgen weiterschicken zu einem Tierarzt nach München, fragte aber noch, wer der Hausarzt der Familie sei. Das war Dr. Turba – „und der hat dann die Pfote der Katze geröngt“. Diese heilte – und Maria und Hans Turba heiratteten ein Jahr später, 1969.

Zu Susanne, der Tochter von Hans Turba aus erster Ehe, die inzwischen die Arztpraxis in der Burgfriedenstraße führt, kam Tochter Verena hinzu, die in Potsdam eine Musical-Schule leitet. Einige Jahre später nahmen Maria und Hans Turba vier Kinder seiner Schwester bei sich auf, nachdem sie und ihr Mann aufgrund von Schicksalsschlägen gestorben waren. „Wir haben umgebaut und angebaut“, erzählt Maria Turba, für die die Familien einen großen Stellenwert hat – genauso wie für ihren verstorbenen Mann. Inzwischen gehören 19 Enkelkinder zur Familie – mitsamt der Kinder beiden Töchter und der Ziehkinder.

Anderen Menschen zu helfen, erfüllte Dr. Hans Turba. Deswegen zögerte auch keine Sekunde, als Ekkehard Dehn, ehemaliger Kreisvorsitzender des BRK Dachau, ihn fragte, ob er als Notarzt für das BRK fahren würde. So war der Dachauer Arzt einer der ersten Notärzte, der in dem 1976 bayernweit einmaligen und erstmals in Dachau praktizierten Notarzt-Rendezvous-System eingebunden war. Bei diesem System, das heute Standard ist, werden der Notarzt mit einem eigenen Fahrzeug und ein Rettungswagen gleichzeitig alarmiert. „Er war Notarzt, bis wir 1991 hier in den Pollnhof eingezogen sind“, sagte Maria Turba. „Hier nachts mit Martinshorn losfahren – das hätte die Nachbarn nicht gefreut“, sagt sie.

Da bot sich für Hans Turba eine neue Möglichkeit, sich sozial einzubringen. „Er hat sich überall engagiert, wo es nur ging“, erzählt seine Frau. Ab 1991 war das die BRK-Auslandshilfe. Er organisierte und begleitete Hilfsgütertransporte in die Ukraine. „Das war vielleicht was!“ sagt Maria Turba. „Die haben oben auf dem Transporter Dieselkanister festgebunden und sind losgefahren.“ Turba und andere BRK-Helfer lieferten medizinische Hilfsgüter, Matratzen, Kleiderspenden, Lebensmittel und auch Hygieneartikel in die Ukraine. Für dieses langjährige Engagement und seine Notarzt-Tätigkeit wurde Dr. Turba 2006 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, außerdem erhielt er 1995 die seltene goldene Bürgermedaille der Stadt Dachau. In seiner Praxis schaute er bis vor wenigen Jahren immer noch regelmäßig vorbei und stand mit Rat und Tat zur Seite.

Nun hinterlässt er eine große Lücke. Maria Turba schöpft Kraft aus dem Gedanken, dass ihr Mann nun keine Schmerzen mehr hat. Einige Wochen zuvor musste er ins Krankenhaus, am Montagnachmittag blieb sein Herz für immer stehen. „Ich bringe es immer noch nicht fertig, seine geliebten Vögel im Garten zu füttern, die er täglich gefüttert hat – da versagen mir die Beine“, so Maria Turba.

Tröstlich ist, dass Hans Turba an Allerheiligen noch von vielen seiner Kinder und Enkel umgeben war, da traf sich die Familie in Schwabhausen. Am kommenden Montag, bei der Beerdigung auf dem Waldfriedhof, „werden die Kinder auf alle Fälle am Grab singen – sie sind alle gute Sänger“, sagt Maria Turba. Um 10 Uhr findet der Gottesdienst in Sankt Jakob statt, um 11.15 Uhr ist die Beerdigung am Stadtfriedhof.