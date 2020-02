Drei Einbrüche, ein Einbruchsversuch

Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Hebertshauser Grund- und Mittelschule, in den Netto-Markt in Bergkirchen sowie in eine Wohnung in Karlsfeld eingebrochen.

Landkreis - In der Mittelschule Dachau-Süd blieb es bei einem Einbruchsversuch, wie die Dachauer Polizei mitteilte. Am Samstagfrüh hatte ein Bediensteter der Mittelschule Dachau-Süd ein beschädigtes Fenster festgestellt. Unbekannte Täter hatten laut Polizei versucht, das Fenster aufzubrechen bzw. einzuschlagen – erfolglos. Schaden: 500 Euro. In der Schule in Hebertshausen bemerkte der Hausmeister am Samstag, dass in den Pausenverkaufsraum eingebrochen und zwei Getränke-Kästen entwendet wurden. Am Samstagnachmittag brach ein Unbekannter in eine Wohnung in der Grünlandstraße in Karlsfeld ein. Aus einem Möbeltresor, den der Täter mit dem aufgefundenen Schlüssel öffnete, entwendete er Bargeld. In der Zeit von Samstagabend bis Montagfrüh wurde die Eingangstür des Netto-Marktes in Günding aufgebrochen. Unbekannte stahlen eine größere Mengen Zigaretten. Hinweise an die PI unter 0 81 31/56 10.