Lange Nacht der offenen Türen: Drei Künstlerinnen, eine gemeinsame Aussage

In der KVD-Galerie stellen drei Frauen aus Skandinavien aus. Ihre Ausstellung „Polaritäten“ ist bis 4.10. zu sehen.

Dachau – Drei Frauen, alle geboren und aufgewachsen in skandinavischen Ländern, stellen gemeinsam in der KVD-Galerie aus. Unter dem Titel „Polaritäten“ eröffnen Inge Jakobsen, Karin Schuff und Maria Wallenstal-Schoenberg am heutigen Freitag (11.9.) ihre Ausstellung.

Drei verschiedene künstlerisch-abstrakte Positionen, drei verschiedene künstlerische Temperamente, drei verschiedene künstlerische Methoden: Dennoch ergibt sich ein Eindruck einer gemeinsamen Bildsprache in der Reduktion auf Formen, der Konzentration auf wenige Farben sowie schlichten Kompositionen. Die drei kennen sich über die KVD, über die Akademie der bildenden Künste München oder über Ausstellungen. „,Polaritäten’ ist ein laufendes Projekt mit Ausstellungen in Deutschland und in den skandinavischen Ländern“, erklärt Schuff das gemeinsame Projekt. Nach Dachau soll es weiter in den Norden ziehen.

Inge Jakobsen ist 1963 in Middelfart in Dänemark geboren und nahe am Meer auf der Insel Fünen in Dänemark aufgewachsen. „Meine Arbeiten sind großflächig, nonfigurativ und bestehen aus strengen Formen und Flächen“, beschreibt sie ihre Bilder. In einem Wechselspiel zwischen farbigen Flächen und energetischen Formen entstehen Kompositionen, die mal kämpfend, mal ordnend, mal ruhend und oft dramatisch-imaginäre Räume und vibrierende Farbschwingungen entstehen lassen. Dabei spielt sie mit Gegensätzen wie Malerisches gegen Form, Stille gegen Bewegtes, Spannung gegen Ruhendes, Dramatik gegen Harmonisches. „Ich halte Natureindrücke und Ideen in meinen Arbeitsbüchern fest, abstrahiere und verfeinere sie zu nonfigurativen Kompositionen,“ sagt sie zu ihrer Vorgehensweise.

+ Werke der Künstlerinnen (von links): Inge Jakobsen, Maria Wallenstal-Schoenberg und Karin Schuff. © Miriam Kohr

Karin Schuff lebt und arbeitet in Dachau und auf der Insel Ljusterö. Sie wurde 1964 in Malmö, Südschweden, geboren und wuchs in Stockholm auf. „Ich bin, in ganz klassischem Sinn, eine Malerin. Meine künstlerischen Wurzeln finden sich in der abstrakten expressionistischen Malerei“, erzählt Schuff von sich selbst. Dabei nutzt sie oft Ölfarben auf Leinwand oder Tusche und Gouache auf Papier. „Mein Erstreben ist, mit malerischen Mitteln eine Beziehung zwischen Linie und Fläche herzustellen, um Räume im weitesten Sinne zu erschaffen, aufzulösen, neu zu definieren“, beschreibt sie ihr Ziel.

Maria Wallenstal-Schoenberg wurde 1959 in Uppsala, Schweden geboren. Heute lebt und arbeitet die Malerin in München. „Meine Malerei behandelt Farben an sich, die Beziehungen und Dialoge zwischen den Farbformen und die daraus entstehenden Farbklänge“, erzählt sie über ihre Arbeit. Somit sind Farben an sich sowohl das Mittel als auch das Ziel ihrer Malerei. Dafür arbeitet sie mit dem Palettenmesser auf grundierter Naturleinwand mit pastösen Ölfarben. „Der endgültige Farbklang steht zu Beginn noch nicht fest und entwickelt sich dann im Malprozess“, schildert die Künstlerin. Um die angestrebte Farbwirkung zu erreichen, trägt sie die Ölfarben in unzähligen Schichten immer wieder in der feuchten Farbe auf und ab. Dies erkennt man teilweise noch an den Rändern ihrer Arbeiten sowie an Stellen, wo zwei Farben aufeinandertreffen.