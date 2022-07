Dr. Edgar Forster erhält Goldenen Ehrenring der Stadt

Mit einem Händedruck überreichte OB Florian Hartmann Dr. Edgar Forster (links) den Goldenen Ehrenring der Stadt. © rds

Die Stadt Dachau hat dem langjährigen Stadtrat Dr. Edgar Forster den Goldenen Ehrenring verliehen. Der Geehrte zeigte sich gerührt und appellierte an seine Nachfolger, für ihre Ideen zu kämpfen ‒ selbst wenn es Jahre dauere, bis sie umgesetzt würden.

Dachau – Corona bremste die Feier zur Verleihung des Goldenen Ehrenrings an Dr. Edgar Forster (FWD) seit 2020 immer wieder aus. Doch jetzt war es endlich soweit. Im Restaurant des Dachauer Schlosses überreichte Oberbürgermeister Florian Hartmann als Laudator Ring und Ehrenurkunde. Anwesend waren die lebenden Ehrenringträger Helmut Freunek und Erwin Zehrer (beide CSU) sowie zahlreiche Stadträte und Vertreter der Stadtverwaltung.

Insgesamt 35 Jahre war Edgar Forster Mitglied im Stadtrat – in drei Etappen, von 1972 bis 1977, 1984 bis 1996 und von 2002 bis 2020. Zweimal war er Fraktionsvorsitzende: 1984 bis 1986 für die SPD und 2002 bis 2020 für die Freien Wähler Dachau. Von 2014 bis 2020 war er sogar stellvertretender Landrat.

Mit Sachverstand, Energie, Beharrlichkeit und geschliffener Rhetorik habe sich der neue Träger des Goldenen Ehrenrings „für die Verbesserung der Lebensqualität in Dachau eingesetzt“, betonte OB Hartmann. „Vor allem in den Bereichen Kommunalfinanzen und Wirtschaftspolitik hat sich Dr. Edgar Forster große Verdienste erworben.“ So habe sich der Geehrte nicht nur Gedanken darüber gemacht, wie man das Geld am besten ausgibt, sondern auch darüber, wie man die Stadtfinanzen dauerhaft auf eine solide Grundlage stellt.

Dabei sei es ihm aber stets darum gegangen, nicht an der falschen Stelle zu sparen. Sozialer Wohnungsbau, Kinderbetreuung und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs – Stichworte Anschluss des Stadtteils Himmelreich ans Busnetz oder längere Betriebszeiten des City-Busses – lagen Dr. Forster besonders am Herzen. Das galt auch für das Dachauer Volksfest.

Als Autor setzte Forster den Dachauer Wirtshäusern ein literarisches Denkmal

Daneben war Forster Gründer und Vorsitzender der gemeinnützigen Gesundheitsstiftung Dachau, die Menschen mit einer Autoimmun- oder Krebserkrankung in schwierigen Lebenssituationen unter die Arme greift. Als Historiker forschte und veröffentlichte er über die Dachauer Wirtschafts- und Wirtshausgeschichte. Der OB lobte: „Mit dem Buch ‚Luja und Prost’ setzte er dem Dachauer Wirtshausleben ein literarisches Denkmal.“

Unter dem gleichen Titel habe Forster seit der Dachauer 1200-Jahr-Feier 2005 etwa 15 000 Menschen durch die historischen Kellergewölbe unter Dachaus Altstadt geführt.

„Wieder in Ihrer Mitte weilen zu dürfen, macht mich nostalgisch“, erklärte der Geehrte in seiner Dankesrede. „Spaß gemacht hat mir die kommunalpolitische Arbeit ja eigentlich immer.“ Als Zuagroaster sei es für ihn jedoch am Anfang gar nicht so einfach gewesen. Dabei war er doch von seinen Vorfahren „genetisch zum Kommunalpolitiker geprägt“: Unter anderem könne die Familie seiner Großmutter mütterlicherseits kommunale und kirchliche Ehrenämter bis zum Jahr 1695 belegen. 1848 sei einem Vorfahren „wegen demokratischem Aufruhrs“ das Vermögen entzogen und er für zehn Jahre ins Exil nach Frankreich geschickt worden.

Die Forster’sche Linie habe sich mit den Münchner Kommunal-Familien Knorr, Zenetti und auch mit Hans-Jochen Vogel verheiratet. Ein Ludwig Forster war gar Bürgermeister von Bad Tölz. So berühmt sei er nicht geworden, so Edgar Forster. „Ich glaubte naiverweise, mein Fachwissen in Betriebswirtschaftslehre und Stadtentwicklung einbringen zu können.“ Dem war nicht so. Daher freue er sich heute, wenn er in der Zeitung lesen dürfe, dass seine uralten Ideen und Vorschläge auferstehen und nach Jahrzehnten realisiert würden. Deshalb: „Den Jüngeren kann ich nur raten: Haltet durch!“

Der Geehrte appellierte: „Werten Sie niemand ab. Jede und Jeder darf ein bisschen dazu beitragen und mit aufbauen.“ Schließlich überreichte Forster dem Stadtoberhaupt als Dankeschön das Büchlein „Dachaus Altstadt“, das er zusammen mit seinem Neffen und Kreisrat Sebastian Leiß geschrieben hatte. „Ein nächstes Buch über Dachau ist weit fortgeschritten“, kündigte er an, sodass also bald wieder von ihm zu hören oder vielmehr zu lesen sein wird. Reinhard-Dietmar Sponder

