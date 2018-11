„Meilenstein“: Auf dem MD-Gelände bewegt sich was

Ab Januar wird auf dem MD-Gelände wieder gearbeitet. Der Eigentümer der Fläche, die Isaria Wohnbau AG, startet dann nämlich mit der Freimachung des Geländes – und geht damit nach eigenen Worten „in Vorleistung“. Denn: Noch gibt es dort kein Baurecht.

Dachau – Oberbürgermeister Florian Hartmann freut sich, wenn ab Januar die ersten Bagger durch die Stadt rollen. Ok, fügt er an, noch schöner wäre es natürlich, „wenn die letzten weg sind“, doch fürs Erste – darin waren sich Stadtrat, Stadtverwaltung und die Vertreter der Isaria Wohnbau AG einig – ist es gut, dass sich auf dem MD-Gelände endlich wieder was bewegt. Der OB sprach gar von einem „gewaltigen Schritt nach vorn“ und einem „Meilenstein“.

Anlass für die Euphorie ist die Zusage der Isaria Wohnbau AG, ab Januar das gesamte Gelände der ehemaligen MD-Papierfabrik für die künftige Bebauung freizumachen und zu sanieren. Hierfür hat das Isaria-Tochterunternehmen, die Isaria Dachau Entwicklungsgesellschaft (IDEG), bereits eine sogenannte Abrissanzeige beim Stadtbauamt eingereicht. Parallel führt die Verwaltung ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren durch.

Besonders zufrieden ist Hartmann in diesem Zusammenhang mit der Tatsache, dass damit die Altlastenbeseitigung auf dem Gelände beginnt, ohne dass dort schon Baurecht herrscht. Der Voreigentümer, das finnische Unternehmen Myllykoski, hatte noch darauf bestanden, das Gelände erst zu sanieren, wenn Baurechte geschaffen sind. Dies hätte jedoch das Risiko geborgen, dass einzelne, unbelastete Grundstücke teuer verkauft werden und die stark kontaminierten am Ende an der Stadt hängen bleiben. Im Optimalfall, so der OB, seien die Altlasten schon weg, noch bevor Baurecht bestehe.

Auf dem MD-Gelände in Dachau bewegt sich was: Unternehmen geht in Vorleistung

Der Isaria ist dieses „flexible Agieren im Sinne der Interessen der Stadt und der Bürger“ viel Geld wert. Vorstand Henrik Strutz wollte keine genauen Zahlen nennen, sprach aber von einem zweistelligen Millionenbetrag, mit dem sein Unternehmen – aus Eigenkapital – in Vorleistung gehe.

Die Arbeiten folgen einem detaillierten Arbeits- und Zeitplan, für den künftig das von der Isaria beauftragte Münchner Ingenieurbüro Campus verantwortlich zeichnen soll. Bis Mitte 2022 soll das gesamte, 17 Hektar große Gelände vollständig saniert und von Altlasten befreit sein.

Neben dem Tempo der Arbeiten hatten die Campus-Ingenieure aber noch eine gute Nachricht im Gepäck: Erste Voruntersuchungen hätten demnach ergeben, dass die Belastung des Geländes mit Maschinenöl, Schlacke und chemischen Lösungsmitteln deutlich geringer ist als ursprünglich befürchtet. Im Mittel müsste der Boden 2,50 Meter tief abgegraben werden – der Voreigentümer hatte noch von sechs bis zwölf Metern gesprochen. Zudem habe auch eine sogenannte Bodenluftuntersuchung keine signifikanten Werte ergeben. Das Grundwasser unterliege ohnehin einem strengen Monitoring.

Und auch der Abtransport der abgebrochenen Gebäude mit geschätzten 705 000 Kubikmetern Masse sowie des Bodenaushubs mit weiteren 300 000 Kubikmetern soll für alle Beteiligten in geordneten und erträglichen Bahnen verlaufen. Laut den Planern sollen täglich 1000 Tonnen abtransportiert werden, dies seien 40 Lkw, die werktags zwischen 7 und 17 Uhr das Gelände über die Ostenstraße verlassen würden. „Natürlich“, so Hartmann, sei dies für die Nachbarn nicht schön, „aber irgendwann muss es halt weg“.

Abbrucharbeiten auf ehemaligem MD-Gelände: Erste Flächen sollen bis 2021 saniert sein

Um die Sanierung und Entsorgung möglichst reibungslos und im Zeitplan zu gestalten, unterteilten die Planer das frühere Werksgelände in drei Teilbereiche: die Mayr-Terrassen, das Zentralgelände und den Holzlagerplatz. Starten werden die Abbrucharbeiten im Zentrum des Zentralbereichs, um dort eine Lagerfläche für den ersten beseitigten Schutt zu schaffen. Laut Ingenieur Andreas Hanke sollen hierfür zunächst die alte Werkstatt, die ehemalige Bleiche, das Zellstofflager sowie kleinere Betriebsratsgebäude abgebrochen werden. Ebenso verschwinden wird in einem ersten Schritt die kleine Brücke zwischen Ostenstraße und Holzplatz. Das Heizkraftwerk sei noch Gegenstand weiterer Untersuchungen und soll im Lauf des Jahres 2020 abgebrochen werden.

Insgesamt, so der Plan, sollen bis Anfang 2021 erste Flächen vollständig saniert sein. Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) fasste angesichts dieser Entwicklung die Stimmung im Bauausschuss so zusammen: „Es ist erfreulich, dass sich endlich was bewegt!“

