Ein entschiedenes „Jein“!

Binnen Sekunden war bei einer Entscheidung im Dachauer Verkehrsausschuss alles anders.

Von der Hamburger Hip-Hop-Gruppe „Fettes Brot“ gibt es ein wundervolles Lied mit dem Titel „Jein“. Darin fragen die Musiker „Soll ich’s wirklich machen, oder lass ich’s lieber sein?“ Die Antwort: „Ja, äh, nein, ich mein Jein!“

Ob die Stadträte im Umwelt- und Verkehrsausschuss dieses Lied im Ohr hatten, als sie über den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle am Rathaus diskutierten?

Die Sachlage ist eigentlich eindeutig: Schon vor Monaten hatten die Stadträte mehrheitlich beschlossen, die Haltstelle der Buslinien 720 und 722 von der St.-Jakob-Kirche vor das Tourismus-Büro beziehungsweise die Gemäldegalerie zu verlegen. Nur dort, so die Begründung, lasse sich in Rathaus-Nähe eine ebene, barrierefreie Station einrichten.

Doch die Rathaus-Nähe vor der Gemäldegalerie hat einen Pferdefuß: Die Stelle ist eng. Damit nun also – speziell im baldigen Zehn-Minuten-Takt – an der künftigen Haltestelle zwei Busse unfallfrei aneinander vorbeifahren können, muss die Parkbucht aufgelöst werden. Für diese Maßnahme inklusive dem Einbau sogenannter Laufstreifen – die vor allem für Rollstuhl- und Rollator-Nutzer leichter zu befahren sind als Kopfsteinpflaster – plant das Bauamt 130 000 Euro.

Der Ausschuss ging mit den Planungen mehrheitlich – in Zahlen: acht zu sieben Stimmen – d’accord. Dann jedoch, binnen Sekunden (oder war’s die Dauer eines Lied-Refrains?) schienen sich die Stadträte zu fragen: „Soll ich’s wirklich machen, oder lass ich’s lieber sein?“ Und entschieden sich trotz der vorherigen Billigung der Planung dafür, die Umsetzung mit wiederum acht zu sieben Stimmen zu verhindern.

In Summe wird aus dem „Ja, äh, nein“ ein klares „Jein“. Oder, wie OB Florian Hartmann am Ende der 30-minütigen Diskussion feststellen musste: „Dann machen wir eben gar nix.“ zip