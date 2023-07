Dachau bleibt ein teures Pflaster zum Wohnen

In Stadt und Landkreis Dachau – hier der Blick vom Schloss aus auf die Stadt – bleiben die Preise für Wohnimmobilien auf einem hohen Niveau. © hi

Der Landkreis bleibt ein sehr teures Pflaster zum Wohnen, sowohl was Kaufpreise als auch Mietkosten von Immobilien angeht. Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut analysierte die Preise für Wohnimmobilien für das Jahr 2022.

Dachau – Die Preise für Wohnimmobilien im Landkreis Dachau bleiben auf sehr hohem Niveau: 2022 mussten Käufer nominell 0,3 Prozent mehr ausgeben als im Vorjahr. Berücksichtigt man jedoch die Inflation, reduzierten sich die Kaufpreise um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch die Nettokaltmieten stiegen im Landkreis Dachau im Jahr 2022, und zwar um 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr. So betrug die durchschnittliche Nettokaltmiete im Jahr 2022 13,82 Euro pro Quadratmeter, im Jahr davor waren es noch 13,57 Euro. Dies ergab eine Analyse des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) für die Postbank. Für die Zukunft erwarten die Experten des HWWI bis 2035 inflationsbereinigte Preisanstiege für den Landkreis Dachau von jährlich 1,823 Prozent. Der Landkreis bleibt dadurch weiterhin ein sehr teures Pflaster zum Wohnen.

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut hat auch untersucht, ob sich Investitionen in Eigentumswohnungen trotz des hohen Preisniveaus im Landkreis Dachau noch lohnen. So kostete eine Eigentumswohnung im Bestand im Landkreis im Durchschnitt im Jahr 2022 6586,04 Euro pro Quadratmeter.

In Bezug auf zukünftige Käufe kommen die Experten des HWWI zu einem ernüchternden Ergebnis. Um zu dieser Einschätzung zu gelangen, wurde ein Vervielfältiger berechnet, der die Investitionschancen in den einzelnen Regionen Deutschlands widerspiegelt. Dieser bildet ab, wie viele Jahresnettokaltmieten für eine gleich große Eigentumswohnung zu zahlen wären. Der Vervielfältiger betrug für den Landkreis Dachau im Jahr 2022 39,7 Jahresnettokaltmieten und war nur leicht geringer als im Vorjahr mit 40,3 Kaltmieten.

Dies bedeutet, dass Käufer im letzten Jahr knapp 40 Jahresnettokaltmieten investieren mussten, um eine Wohnung zu kaufen. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass sie 40 Jahre warten müssen, damit sie den Kauf ihrer Wohnung durch Mieten finanziert haben. Dabei sind über die Zeit anfällige Reparaturen oder Wertverluste nicht berücksichtigt.

Auch in München und Berlin mussten Käufer in 2022 mehr als 40 Jahresnettokaltmieten für eine gleich große Eigentumswohnung zahlen. Der Durchschnitt über alle Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland lag bei 29 Jahresnettokaltmieten.

Die Postbank geht davon aus, dass Regionen mit einem Vervielfältiger größer als 30 ein sehr hohes Preisniveau aufweisen. Dies betrifft in Deutschland die Küstengebiete, die Sieben Metropolen („Big 7“), viele weitere Großstädte und weite Teilen Bayerns.

Bernhard Hirsch