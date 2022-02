Geschäftsleute jubeln: Gericht kippt Einbahnstraßenregelung in Dachauer Altstadt

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Von Anfang an gegen die Altstadt-Einbahnstraße war Juwelier Ludwig Stöckl aus der Augsburger Straße. Viele seiner Kollegen, die der Einbahnstraße anfangs aufgeschlossen gegenüber standen, schlossen sich zuletzt Stöckls Kampf an. © Norbert Habschied

Das Verwaltungsgericht in München hat die neue Einbahnstraßenregelung in der Altstadt gekippt. Viele Gewerbetreibenden sind darüber froh, bei der Stadt ist man dagegen enttäuscht.

Dachau – Am Anfang, im Oktober und November, war es nur so ein Gefühl, das die Geschäftsleute in der Altstadt beschlich. Als dann das Weihnachtsgeschäft vorbei war und die Gewerbetreibenden – angeführt von Apotheker Max Lernbecher und Parfümerie-Besitzerin Edith Hornung – Zeit hatten für einen Erfahrungsaustausch, wurde deutlich: „Es ging allen gleich. Seit es die Einbahnstraße gibt, bleiben uns die Kunden weg!“

Geschäftsleute jubeln: Gericht erklärt Einbahnstraße in Dachauer Altstadt für nicht rechtens

Klar, sagen Hornung und Lernbecher, hätten sie alle gewusst, dass der Altstadtanlieger und Juwelier Ludwig Stöckl gegen die neue Regelung bereits geklagt hatte, aber auch der Rest wollte aktiv werden. „Bis auf eine Handvoll Geschäftsleute“, so Hornung, hätten alle mitgemacht bei der im Januar startenden Unterschriftenaktion gegen die Einbahnstraße. Die Listen lagen in den Geschäften aus, bei Friseuren, in Lernbechers Apotheken, ja sogar in Arztpraxen. Allein aus Erdweg, so Lernbecher, hätten 100 Kunden gegen die Dachauer Einbahnstraße unterschrieben, auch 400 Bergkirchner machten mit. Das Ziel, 2000 Unterschriften, war binnen weniger Wochen erreicht.

Einbahnstraße in Dachauer Altstadt wird beendet

„Aber“, das ist Lernbecher wichtig zu betonen, „wir wollten keinen Krawall machen, sondern einfach einen Diskurs anstoßen: Wir wollten zeigen, dass wir mit der Einbahnstraße nicht nur Abkürzer verprellen, sondern Kunden. Und dass Leute aus dem ganzen Hinterland eigentlich gern in die Altstadt kommen.“ Im April, so der Plan der Unterschriftensammler, sollte das Gespräch mit der Stadt gesucht werden. Ziel: die Stadt-Oberen dazu bewegen, die mutmaßlich geschäftsschädigende Maßnahme noch vor Ende der einjährigen Probephase im kommenden Oktober zu beenden.

Dass dies nun nicht mehr nötig ist, liegt am Münchner Verwaltungsgericht. Dieses gab Juwelier Ludwig Stöckl jetzt nämlich recht. Die Einbahnstraße, so die Auffassung der Juristen, ist rechtswidrig.

Begründung: Die Stadt hat es versäumt, die Zielsetzung der Einbahnstraße zu erklären. Einfach zu sagen, dass dadurch der Verkehrsfluss verbessert und die Sicherheit der zur Klosterschule gehenden Kinder verbessert würde, sei zu pauschal.

Hinzu kommt, dass der Stadtrat im Mai 2020 beschlossen hatte, die Einbahnstraße als „große Lösung“ von der Ludwig-Thoma- bis hinunter zur Brucker Straße verlaufen zu lassen. Das Problem: Die Stadtverwaltung hatte nur eine „kleine Lösung“ vorgeschlagen und musste sich dann im Nachgang der Sitzung Gedanken über die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses machen. Ergebnis: Aus praktischen Gesichtspunkten war die vom Stadtrat gewünschte „große Lösung“ nicht umsetzbar; stattdessen unterzeichnete Oberbürgermeister Florian Hartmann eine Verordnung, wonach die Einbahnstraße nur von der Jocherstraße bis zur Augsburger Straße/Höhe VR-Bank gelten sollte. Da er dies ohne nochmalige Rücksprache mit dem Stadtrat tat, war die Einbahnstraße aus Sicht des Gericht nicht rechtens.

Was Stöckl und sein Anwalt ebenfalls kritisierten: die Einschätzung der Polizei. Die hatte der Stadt explizit zur Einbahnstraße geraten und noch im Januar eine rundum positive 100-Tage-Bilanz der neuen Regelung verschickt. In dieser Bilanz wurde aber auch vorgerechnet, dass im Jahr 2021 insgesamt 24 Unfälle zwischen Konrad-Adenauer- und Augsburger Straße stattgefunden hätten, zehn davon zwischen Oktober und Dezember – also nach Einführung der Einbahnstraße. „Wie kann man da sagen, dass es sicherer geworden ist, wenn in den ersten drei Quartalen 2021 ohne Einbahnstraße 14 Unfälle und im letzten Quartal mit Einbahnstraße zehn Unfälle passieren“, fragte sich Kläger Stöckl.

Mit dem Ausgang des Verfahrens ist er nun entsprechend zufrieden. Nur zu gut könne er sich nämlich noch an „die erste Katastrophe“, also den gescheiterten Einbahnstraßenversuch vor 15 Jahren, erinnern. Auch damals habe in der Altstadt aufgrund der Einbahnstraße eine Mischung aus „Chaos und Leere“ bestanden.

Geschäftsmann ist „heilfroh, dass das Gericht das Experiment beendet hat“.

Von seinen Kollegen wird er dafür gefeiert. Marcus Vorwohlt, Geschäftsführer des Modehauses Rübsamen, etwa sagt: „Man kann diesen standhaften Juwelier nur beglückwünschen!“ Er sei „heilfroh, dass das Gericht das Experiment beendet hat“. .Für sein Unternehmen hätte eine Fortführung nämlich bedeutet, dass er seine Filiale in Dachau wohl hätte aufgeben müssen: „Unser Geschäft war dramatisch schlecht seit Einführung der Einbahnstraße.“

Kunden kamen nicht mehr wegen der Einbahnstraße

Auch Apotheker Lernbecher berichtet, dass viele seiner Kunden nun zur Konkurrenz an der Münchner Straße gewechselt seien. Bäcker Christian Hartmann, der als CSU-Stadtrat der Einbahnstraße stets skeptisch gegenüberstand, erzählt: „Ich hatte viele Kunden, die jeden Morgen über die Augsburger Straße zu mir kamen und dann weiterfuhren. Die haben sich im Oktober von mir verabschiedet.“

OB Hartmann kann die Sorgen der Geschäftsleute einerseits verstehen, von der Unterschriftensammlung habe er gewusst, wie er sagt. Andererseits betont er auch, dass gerade die Altstadtanwohner die neue Ruhe sehr genossen hätten. Von „Ideologie“ oder „Dilettantismus“, wie Juwelier Stöckl der Stadt vorwirft, will er daher nichts wissen. Dass selbst für einjährige Probephasen bereits so hohe Hürden gestellt würden, sei der Verwaltung schlicht nicht bekannt gewesen. Ob angesichts dessen in Zukunft noch „größere verkehrliche Änderungen in der Stadt überhaupt möglich sein werden“, bezweifle er nun.

Wie es jetzt weitergeht: Die Stadt wird dem Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats in dessen Sitzung am 15. März die sofortige Beendigung der Einbahnstraßen-Probephase in der Altstadt vorschlagen. „Vermutlich“, so Hartmann, soll auch die Fortsetzung der Einbahnstraße bis zum Landratsamt vorzeitig beendet werden. Etwaige Alternativvorschläge – etwa Tempo 20 oder Poller-Lösungen für die Altstadt – müssten nun aus der Politik kommen. Für die Stadtverwaltung, so der OB, „ist das Thema jedenfalls beendet“.