Orkan fegte über Landkreis: Folgen des Unwetters auch Tage danach noch nicht beseitigt

Von: Nikola Obermeier

Auch Tage nach dem Sturm haben die Feuerwehren und Bauhöfe im Landkreis noch mit den Folgen zu tun. Die großen Verwüstungen, die der Orkan in der Nacht zum Mittwoch angerichtet hat, werden nach und nach beseitigt. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten beziffert die Schäden in der Region auf rund 5000 Kubikmeter Holz.

Landkreis – Sturm Ronson hat in den Wäldern der Landkreise Fürstenfeldbruck, Landsberg und Dachau große Verwüstungen angerichtet. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) beziffert die Schäden auf rund 5000 Kubikmeter Holz. Die Schwerpunkte liegen in einem breiten Streifen von Kaufering bis Gröbenzell. Auch südlich der A 96 sowie im Kreis Dachau sind einzelne Wälder betroffen, wie das AELF mitteitle. Getroffen hat es überwiegend Laubbäume, da diese derzeit voller Blätter sind und dem Wind viel Angriffsfläche bieten.

Einsätze der Feuerwehren

Am Karlsfelder See verwüstete der Sturm die Wege im Erholungsgebiet. Die Freiwillige Feuerwehr Karlsfeld beseitigte acht größere Bäume. Foto: FFW Karlsfeld © FFW Karlsfeld

Auch die Feuerwehren waren in den vergangenen Tagen weiterhin vermehrt im Einsatz, um umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste zu entfernen. In der Sturmnacht selbst rückten die Feuerwehren im Landkreis 80 Mal aus, wie Maximilian Reimoser, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes, bilanziert. Bis Freitagabend kamen weitere 50 Einsätze hinzu, wobei der Schwerpunkt im südlichen Landkreis lag. „Knapp die Hälfte der insgesamt 130 Einsätze lagen im Bereich Dachau, Karlsfeld und Bergkirchen“, so Reimoser.

Orkan vernichtet 5000 Kubikmeter Holz im Landkreis Dachau

In fast allen Fällen mussten abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume oder Bäume, die umzustürzen drohten, entfernt werden. So rückte die Freiwillige Feuerwehr Karlsfeld auch zwei Tage nach dem Sturm noch an den Karlsfelder See aus. „Acht größere Bäume lagen auf den Wegen“, berichtete zweiter Kommandant Ralf Gattermayer. Diese wurden unter anderem mit dem Kran entfernt, damit der Badebetrieb am Wochenende nicht beeinträchtigt wurde. Insgesamt waren 32 Feuerwehren der über 60 Wehren im Kreisfeuerwehrverband in Sachen Sturm im Einsatz.

Landrat Stefan Löwl appellierte an die Menschen, an Gewässern, in Wäldern oder unter Bäumen, etwa auch in Naherholungsgebieten wie dem Karlsfelder See weiterhin besondere Vorsicht walten zu lassen. Weil das Sturmholz noch nicht überall abtransportiert werden konnte, bittet Löwl, bestehende Absperrungen zu beachten.

Sturm deckt Schwächen im Holz auf

Marc Koch, Bereichsleiter Forst beim AELF, erklärt, dass bei den Bruchstellen oft auch Faulstellen zu sehen seien, die bislang im Holz verborgen waren. Normalerweise seien diese Bäume stabil. „Der Sturm deckte auch geringe Schwächen im Holz gnadenlos auf.“ Die Orkanböen haben sogar völlig gesunde Bäume entwurzelt.

Waldbesitzer sollten nun vorsichtig ihre Flächen begutachten und Schäden dokumentieren. Da auch viele Fichten betroffen sind, befürchten die Förster eine Ausbreitung der Borkenkäfer. Deshalb sollte bald aufgeräumt werden – aber auch vorsichtig. Sturmholzaufarbeitung gehöre zu den unfallträchtigsten Arbeiten im Wald. „Lassen Sie beim kleinsten Zweifel bitte Profis ran,“ rät Koch. Die Waldbesitzervereinigungen berieten gerne. Auch private Dienstleister stünden zur Verfügung.

Besucher müssen vorsichtig sein

Waldbesucher sollten sich bewusst sein, dass neben den vielen Zweigen auf den Waldwegen immer noch abgerissene Äste in den Kronen über den Wegen hängen, und jederzeit herabfallen können. Deshalb sei es ratsam, erst nach den Aufräumarbeiten in die Wälder zu gehen. Es könne Lebensgefahr bestehen. Wegen des Ausmaßes der Schäden könne das Aufräumen dauern.

Der Försterfinder

Waldbesitzer können mit dem „Försterfinder“ gezielt den Ansprechpartner für das Gemeindegebiet finden, in dem sich ihr Wald befindet: https://www.waldbesitzer-portal.bayern.de//025776/index.php.

