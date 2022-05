Wehmut, Trauer und Galgenhumor: Einser-Gebirgsjäger und Reservistenkameradschaft Dachau löst sich auf

Auf die Zukunft: Die fünf Vorstandsmitglieder des in Auflösung befindlichen Traditionsvereins Einser-Gebirgsjäger und Reservistenkameradschaft Dachau, Josef Weigl, Hans-Christian Stubbe, Robert Schulz, Wolfgang Schulz und Andreas Weber (von links) stoßen miteinander an. Sie wollen sich auch weiter zum Stammtisch treffen. © Sponder

Dachau hat einen Traditionsverein weniger. Die Einser-Gebirgsjäger und Reservistenkameradschaft löst sich auf. Mitglieder trafen sich nun zu einer letzten Sitzung – und schwelgten dabei in Erinnerungen.

Dachau – Die Einser-Gebirgsjäger und Reservistenkameradschaft Dachau e. V. will sich laut Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 8. September 2021 auflösen. Denn neue Mitglieder kommen nicht mehr nach, die vorhandenen werden immer älter, und kaum noch jemand möchte ein Vorstandsamt übernehmen.

Die sinkenden Mitgliederzahlen seit 2011, dem Jahr, als die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt wurde, waren für den Traditionsverein wie eine Erosion, meinte der Vorsitzende Robert Schulz bei der jüngsten Vorstandssitzung im Schützenstüberl des Vereinslokals Drei Rosen. Dabei gab er auch bekannt, wie weit der Verein in Sachen Auflösung ist. Denn, man glaubt es kaum, „das ist ein Mords-Verwaltungsakt“, sagte der Noch-Vereins-Chef.

Demnach müsse der Auflösungswunsch in der Zeitung veröffentlicht werden. Weiter müsse man bis zu einem Jahr lang abwarten, ob noch irgendwelche Verbindlichkeiten auftauchten. Die Stimmung bei der Sitzung – neben Robert Schulz kamen sein Stellvertreter Josef Michael Weigl, Schatzmeister Wolfgang Schulz, Schriftführer Hans-Christian Stubbe und zweiter Schützenmeister Andreas Weber – war daher gemischt. Die Sitzungsteilnehmer schwelgten in Erinnerungen an bessere Tage, trauerten über das Ende des Vereins und fügten sich ins Unvermeidliche. Daneben herrschte ein gewisser Galgenhumor, um das Ganze erträglicher zu machen.

Immerhin wurden die Einser-Gebirgsjäger 101 Jahre alt. Der Traditionsverein richtete bis 2017 jahrzehntelang die Feiern zum Volkstrauertag in Dachau aus. „In den Glanzzeiten“, so Robert Schulz, „kamen dazu 14 Fahnenabordnungen! Zum Schluss waren es samt der eigenen Fahne gerade noch drei.“

Mitglieder wollen sich künftig als Stammtisch treffen

Apropos Einser-Gebirgsjäger-Fahne: Der Vereins-Chronik von Schriftführer Stubbe aus dem Jahr 2007 ist folgendes zu entnehmen: „Nach der Gründung unter dem Namen Einser-Jägervereinigung Dachau und Umgebung im Jahre 1921 durch Veteranen des Ersten Weltkriegs bestellte der Verein 1923 bei der Firma Alkens in München eine Fahne. Doch dann kam die Hyperinflation und der Preis erhöhte sich von ursprünglich 1500 auf 2300 Mark. Selbst das war noch zu wenig, und so erhielten die Münchner Fahnenstickerinnen zusätzlich einen Sack Mehl in Naturalien, den Landwirte aus den Reihen des Vereins gestiftet hatten. Denn zum Vergleich: Ein Brot kostete bereits 10,3 Millionen Mark.“

Trotzdem rappelte sich der Verein wieder auf. Der Zweite Weltkrieg brachte das Vereinsleben zum Erliegen. Die amerikanische Besatzungsmacht verbot alle Soldaten- und Schützenvereine. Der Verein gründete sich 1947 neu, verlor bei der Währungsreform 1948 aber erneut sein Vereinsvermögen und schaffte trotz weit verbreiteter Abneigung gegen alles Militärische den Neuanfang. Dennoch blieben Krisen nicht aus. Ende der 80er-Jahre gelang es Josef Bader, neue Mitglieder zu gewinnen. 1990 beschlossen die Mitglieder, den Verein eintragen zu lassen und wählten Robert Schulz zum Vorsitzenden. Dieses Amt blieb ihm nun bis zum bitteren Ende.

Die Einser-Gebirgsjäger hatten auch eine Schützenabteilung, die sich zum 31. Dezember 2021 ebenfalls auflöste. Die Gewehre gab sie gegen eine kleine Spende an ein Waffengeschäft ab – als Ersatzteilspende. Die Vereinsfahne und die gesamte Dokumentation bekommt das Stadtarchiv.

Gerne erinnerten sich die fünf Vorstandsmitglieder zurück an die vielen Treffen mit anderen Gebirgsschützenvereinen wie den Kameraden von Edelweiß aus Südtirol oder dem ersten Kärntner Kriegerverein aus Klagenfurt. Doch auch die hätten die gleichen Probleme wie die Dachauer, so Stubbe. Doch die Vorstands- und Vereins-Mitglieder wollen nicht ganz sang- und klanglos aufgeben: Sie wollen sich auch in Zukunft noch zu einem Stammtisch im Freundeskreis treffen. Reinhard-Dietmar Sponder

