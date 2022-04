Stadtwerke-Chef Robert Haimerl zur Gasversorgung in Dachau: Gas-Kunden müssen sich warm anziehen

Die Gasdruckregelanlage der Stadtwerke in der Schleißheimer Straße in Dachau. Um den Ferntransport von der Förderung bis zum Abnehmer wirtschaftlich zu gestalten, wird Erdgas auf bis zu 100 bar verdichtet. Auf dem Weg vom Abnehmer bis zum Endkunden wird der Druck dann wieder auf einige Millibar Überdruck reduziert.

Dachau

Was passiert, wenn Russland den Gashahn zudreht? Bleiben die Heizungen in Dachau dann kalt? Stadtwerke-Chef Robert Haimerl gibt Antworten. So viel vorneweg: Das System der Gasversorgung ist sicher, aber kompliziert.

Dachau – 4000 Gas-Kunden haben die Stadtwerke Dachau derzeit, mit damit erwirtschafteten 1,178 Millionen Euro trägt die Erdgassparte damit erheblich zur Bilanz der Stadtwerke bei.

Doch diese Einnahmequelle ist derzeit ernsthaft in Gefahr, wie Stadtwerke-Chef Robert Haimerl offen zugibt. Grundsätzlich sei sein Unternehmen mit 0,93 Prozent am Gaskraftwerke Hamm beteiligt. Das Erdgas, das am Ende in Dachau ankommt, stammt Haimerl zufolge aber von der KOS Energie GmbH, einer Kooperationsgemeinschaft mittelständischer, zu 100 Prozent in kommunaler Hand befindlicher Stadt- und Gemeindewerke aus dem südbayerischen Raum. Die KOS wiederum kauft Strom und Erdgas bei diversen Großhändlern. „Woher das Erdgas physikalisch kommt, ist nicht Teil der Handelsgeschäfte“, erklärt Haimerl. So viel ist aber klar: „Sollte das russische Erdgas ausfallen, wäre sicher auch unsere Lieferkette betroffen.“

Energiekrise die „größte energiewirtschaftliche Herausforderung der letzten Jahre“

Aus diesem Grund befürwortet Haimerl auch die Entscheidung von Wirtschaftsminister Robert Habeck, erstens langfristig auf russisches Gas verzichten zu wollen und kurzfristig die Stufe 1 des sogenannten „Notfallplans Gas“ zu aktivieren: „Der Krieg in der Ukraine zeigt sehr deutlich auf, dass unser Wirtschaftssystem von erheblichen Abhängigkeiten, insbesondere beim Erdgas, aber auch bei diversen Metallen geprägt ist. Bis dato war der deutsche Wirtschaftsansatz immer, zu möglichst günstigen Konditionen Energie und Rohstoffe zu beziehen, egal ob dadurch eine Abhängigkeit entstanden ist. Dieser Ansatz ist fundamental gescheitert.“ Ein Ausfall der russischen Gaslieferungen wäre für ihn „sicher die größte energiewirtschaftliche Herausforderung der letzten Jahrzehnte“.

Doch was bedeuten diese laut Haimerl „beispiellosen Verwerfungen auf den Energiemärkten“ nun konkret für die Dachauer? Der Stadtwerke-Chef antwortet zunächst allgemein: Der tatsächliche Bezug hänge natürlich vom Wetter und dem Verhalten der Kunden ab. Sprich: Wenn es bald warm wird oder die Bürger zuhause lieber einen dicken Pulli anziehen statt die Heizung aufdrehen, lassen sich Energiemengen und damit Kosten sparen. Haimerl formuliert es so: „Die günstigste Kilowattstunde ist die, die man nicht verbraucht.“

Dennoch treffen die „erheblich gestiegenen Börsenpreise für Strom und Erdgas auch die Stadtwerke und ihre Kunden“, gibt der Stadtwerke-Chef zu. Konkret: Die Stadtwerke müssen das Erdgas zu erheblich gestiegenen Preisen einkaufen. So habe der Bezugspreis für die Megawattstunde Erdgas für ein Einfamilienhaus am 1. Dezember 2021 noch bei 70,74 Euro – mit 7,07 Cent pro kWh – gelegen; am 8. März lag der Preis laut Haimerl dann bei 192,74 Euro – mit 19,27 Cent pro kWh. „Heute liegen wir bei einem Bezugspreis von 143,60 Euro und 14,60 Cent pro kWh, was sich aber täglich extrem ändern kann“.

Gestiegene Bezugskosten werden wohl auf Verbraucher umgelegt

Langfristig werden die Stadtwerke diese Preissteigerungen an den Erdgasmärkten nicht allein auffangen können. Haimerl: „Über mögliche Preisanpassungen informieren wir unsere Kunden rechtzeitig und mit einer Vorlauffrist von sechs Wochen.“

Immerhin: Die Heizungen der Dachauer werden wohl warm bleiben. Per Gesetz gelten Kundengruppen wie Haushalte oder soziale Einrichtungen als „geschützte Kunden“. Dies setzt Haimerl zufolge aber auch voraus, „dass eine Mindestmenge an Erdgas verfügbar ist. Ob dies im Falle eines Stopps der Gasimporte aus Russland der Fall ist, kann derzeit wohl nur das Bundeswirtschaftsministerium beantworten“.

