Spaß-Tortur als Abschluss einer langen Ausbildung

Am Ende der Ausbildung, wenn alle Prüfungen bestanden sind, müssen die angehenden THW-Helfer einer besonderen Tortur unterziehen.

Dachau/Günding – Um in den erlesenen Kreis der THW-Helfer aufgenommen zu werden, mussten die Anwärter beim THW Dachau, die längst die Helferprüfung bestanden hatten, nun zusätzlich einige Strapazen und Schikanen der Kameraden zu überstehen. Mit anderen Worten: Sie mussten sich – zum Vergnügen der Zuschauer – der Helfertaufe unterziehen, die der langjährige Ortsbeauftragte Georg Leitenstorfer vor Jahren eingeführt hatte.

Am vergangenen Samstag fand das Ereignis zwar wie immer im Rahmen eines Familienfestes auf dem Gelände der Gündinger Unterkunft statt, aber zum ersten Mal nahm der neue Ortsbeauftragte Christian Weber den fünf Männern das Versprechen ab, „die Kameradschaft zu pflegen und Hilfe in der Not zu leisten“.

Alexander Luzar, Jürgen Meyer, Peter Frey, Fabian Pauler und Richard Kutz stellten sich der Herausforderung, nachdem sie mit einem klaren „Ja“ ihre Bereitschaft bekräftigt hatten, ihre Kleidung kontrolliert und die obligatorische Zigarre angesteckt war, die nicht ausgehen durfte. Das Abrasieren des Junghelferbarts per Axt setzte die Tortur an den verschiedenen Stationen in Gang, an denen die Männer und eine Frau in weißen Anzügen das Sagen hatten. Die letzte Hürde war schließlich das Eintauchen in ein Becken mit kaltem Wasser und die kalte Dusche über den Kopf des Täuflings. Am Ende blieb dem Ortsbeauftragten Weber nur noch, seine Glückwünsche auszusprechen und selbst mit ins kühle Nass einzusteigen. Am Abend beim Grillfest und gemütlichem Beisammensein überreichte er den neuen THW-Helfern ihre verdiente Urkunde.

Das Datum für die Helfertaufe hatte die THW-Leitung heuer gezielt gewählt, denn am 1. Juni 1969 war per Urkunde besiegelt worden, dass der THW-Ortsverband Dachau seine Eigenständigkeit erlangt hatte und somit keine Untergruppe mehr des THW München war. Seit November 1993 ist der Ortsverband im Gündinger Gewerbegebiet beheimatet. Federführend waren seinerzeit Georg Leitenstorfer und August Heitmeier.

Laut Christian Weber soll die 50-jährige Eigenständigkeit bei der diesjährigen Jahresabschlussfeier noch entsprechend gewürdigt werden.

ink