Ein Bierchen unter freiem Himmel

Endlich wieder gemütliches Beisammensein im Biergarten unter freiem Himmel. Das Wetter hätte nicht besser zum Biergartenauftakt sein können.

Dachau - Das haben auch die beiden Brüder Martin (32, rechts) und Steffen Pohl (28) aus Berlin genutzt, um ihre ersten beiden kühlen Hellen zu genießen. In Berlin hatten die Freiflächen zwar schon am Freitag geöffnet, da waren beide aber schon Richtung Dachau unterwegs, um die Freundin des „großen“ Bruders zu besuchen. Angesichts der Wetterlage in den kommenden Tagen wird es wohl nicht der letzte Biergarten gewesen sein, den beide besuchen werden, der Landkreis bietet ja eine breite Auswahl an schönen Biergärten.

