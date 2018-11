Junge Ideen für den Landkreis Dachau

Künftig redet die Jugend auch bei der Kreispolitik mit: 54 Nachwuchspolitiker gehören dem neu gegründeten Jugendkreistag an. Jetzt hat sich das Gremium zur ersten Sitzung getroffen.

Dachau – Mehr Events, bessere Busverbindungen, Flächen für Graffiti-Sprayer oder ein S-Bahnanschluss nach Odelzhausen: Die Notizkarten, auf denen die Jugendlichen ihre Ideen für den Landkreis Dachau sammeln, füllen sich schnell. Sie arbeiten in Kleingruppen im großen Sitzungssaal des Landratsamtes, wo normalerweise der Kreistag tagt. Künftig werden auch sie dort diskutieren und mitbestimmen, was im Landkreis passiert.

54 Jugendliche gehören dem neuen Jugendkreistag an, der sich jetzt zu seiner ersten konstituierenden Sitzung getroffen hat. Jede weiterführende Schule konnte je nach Größe zwischen zwei und fünf Schüler ab der siebten Jahrgangsstufe benennen. Einige weitere Räte kommen außerdem aus Jugendorganisationen wie dem Kreisjugendring.

Bei der ersten Sitzung erklärte Landrat Stefan Löwl zuerst einmal, wie eine Sitzung abläuft. „Hier unten bin ich für Euch der Stefan“, sagte er. „Oben auf dem Podium, wenn ich die Sitzung leite, bin ich der Herr Landrat.“ Respektvoll müsse der Umgang miteinander sein, jeder dürfe seine Meinung sagen und mitdiskutieren, Mehrheitsentscheidungen sollten aber akzeptiert werden. „Wichtig ist die Kompromissfähigkeit“, erklärte Löwl. „Nur so findet man gute Lösungen.“

Der Jugendkreistag hat die Möglichkeit, selbstständig Ideen und Projekte umzusetzen. Pro Jahr stehen ihm dafür 5000 Euro zur Verfügung. Bei teureren Vorhaben kann das Gremium Vorschläge für den Kreistag einbringen. „Wichtig ist, dass Ihr alle Jugendlichen im Landkreis repräsentiert“, erklärte Löwl. „Ihr solltet nicht nur die Interessen eurer Schule vertreten, sondern auch überlegen, was überörtlich am besten ist.“

Themen des Jugendkreistages sind alle Angelegenheiten, für die der Kreis zuständig ist. Dazu zählen zum Beispiel der Öffentliche Personennahverkehr, die Realschulen und Gymnasien, Kultureinrichtungen, Kreisstraßen, Krankenhäuser oder landkreisweite Veranstaltungen. Bei Abstimmungen über diese Bereiche reicht eine einfache Mehrheit für einen Beschluss.

Kommen Themen auf, die nicht in die Zuständigkeit des Kreistages fallen, können sie trotzdem im Jugendkreistag diskutiert werden. Stimmen die Jugendlichen dann mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit einem Anliegen zu, wird dieses an die zuständigen Stellen weitergeleitet – egal, ob es die Gemeinden oder die Regierung ist. „Ihr bekommt eine Rückmeldung“, versprach Löwl. „Und wenn ich selbst bei der Bundeskanzlerin oder bei dem Ministerpräsidenten anrufe.“

Beim ersten Treffen ging es vor allem darum, sich kennenzulernen, sich in die neuen Aufgaben einzuarbeiten und die ersten Wünsche zu sammeln. Am Ende startete dann die erste Diskussion in großer Runde: Ganz wie bei einer normalen Kreistagssitzung wurden die Ideen gemeinsam besprochen. Künftig sollen zwei bis drei Sitzungen im Jahr stattfinden.