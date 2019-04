Der falsche Freund und Helfer

Die Masche ist dreist, hochprofessionell – und Betrüger treiben damit auch im Landkreis Dachau ihr Unwesen.

Dachau/Indersdorf – Vor kurzem wurde ein Mann aus Indersdorf von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Im Display erschien sogar eine Telefonnummer mit Dachauer Vorwahl, berichtet der Indersdorfer auf Facebook: „Bei mir rief man mit der Nummer 0 81 31/5786 an.“ Ein freundlicher Beamter habe dann erklärt, dass in Indersdorf zwei Personen festgenommen worden seien. Bei ihnen sei ein Zettel gefunden worden, auf dem sieben Adressen standen, „unter anderem meine“.

Und die Lügen des Anrufers gingen weiter, er erzählte dem Indersdorfer: „Man vermutet, dass bei diesen Adressen eventuell Einbrüche verübt werden sollten.“ Danach wurde der Indersdorfer von der Telefonstimme aufgefordert: „Wenn ich etwas Verdächtiges bemerken sollte, solle ich die 110 anrufen.“

Ganz wohl war dem Indersdorfer bei dem Ganzen nicht. Ein Grund dafür: „Ich kenne die Telefonnummer der Polizeiinspektion Dachau, und es ist eine andere als die auf dem Display.“

Also rief der Indersdorfer bei der Polizei in Dachau an. Dort erfuhr er von der Betrüger-Masche.

Polizeisprecher Günther Findl erklärt: „Solche Anrufe von falschen Polizisten gibt’s immer wieder im Landkreis.“ Das Aufkommen ist unregelmäßig: „An einem Tag bekommen wir zehn bis 20 Anrufe von Betroffenen, bei denen sich falsche Polizisten gemeldet haben, und dann ruft wochenlang keiner an.“

Ziel der Betrüger ist es natürlich, an Bargeld oder Wertgegenstände zu kommen. Vor Kurzem hat der Trick wieder geklappt – bei einer betagten Frau aus der Nähe von Ingolstadt, meldet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. In den Abendstunden bekam sie einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Er überzeugte die Seniorin davon, dass sie ihren Goldschmuck in „polizeiliche Verwahrung“ geben müsse. Und tatsächlich übergab sie noch am selben Abend Schmuck und Bargeld an zwei unbekannte Männer, die zu ihrer Wohnung gekommen waren. Von den beiden falschen Polizeibeamten fehlt jede Spur.

Im Visier der Telefonbetrüger sind vor allem Senioren, die oftmals sehr gutgläubig sind. Findl: „Die Betrüger suchen sich vor allem Leute im Telefonbuch oder im Internet mit älteren Namen.“ Wer also Ingeborg, Helga oder Alfred heißt, wird eher zum potenziellen Opfer. Deshalb weist Findl daraufhin: „Die Polizei ruft niemals mit der Nummer 110 an.“ Aber: Diese Notruf-Nummer können Betrüger auf dem Telefon-Display erscheinen lassen. „Das geht auf jeden Fall, dafür muss man aber ein ziemlicher Computerspezialist sein.“ Auch Nummern mit der 0 81 31-Vorwahl erscheinen auf diese Weise auf dem Bildschirm – die manipulierte Telefonnummer hilft den Polizisten bei ihren Ermittlungen also nicht weiter. Damit forschen die Beamten zwar nach dem Sitz des Anrufers, so Findl: „Aber meistens finden wir keinen Anschlussinhaber.“

Fazit: Den Telefon-Verbrecher zu finden, ist fast unmöglich. „Die Täter sitzen zu 99 Prozent im Ausland“, weiß Findl.

Deshalb ist es wichtig, skeptisch zu bleiben, bilanziert auch der Indersdorfer: „Augen aufhalten und vor allem keine Angaben über das Telefon machen. Falls so ein Anruf bei Euch vorkommt, informiert die PI Dachau“, rät er und: „Vielleicht solltet Ihr auch Bekannte oder Verwandte warnen, wenn diese älter sind.“

Bei Anrufen von vermeintlichen Polizeibeamten ruft auch die PI Dachau dazu auf: „Seien Sie misstrauisch!“ Wichtig sei im Zweifelsfall das Gespräch schnellstmöglich zu beenden, ohne persönliche Daten oder Infos über Wertgegenstände oder Bargeld im Haus preiszugeben: „Gehen Sie nicht auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen ein!“ Denn die echte Polizei fordere niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände, um Ermittlungen durchzuführen.

Und: Wem bei dem Anruf unwohl ist, sollte die Polizei Dachau unter der 0 81 31/56 10 anrufen und in eiligen Fällen unter der Notrufnummer 110. Wenn die Betrüger wirklich vor der Türe stehen, dann rät die PI Dachau: „Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung! Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis!“ Und natürlich sollten niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben werden.