Dachauer Freibadsaison startet am 14. Mai

Freuen sich, dass es bald losgeht: Schwimmmeister Walter Hiechinger (Mitte) und die Auszubildenden Natalie und Yasin. Die Dachauer Freibadsaison startet am 14. Mai. © Stadtwerke Dachau

Auch wenn die Temperaturen momentan wenig sommerlich sind: Am 14. Mai beginnt im Familienbad Dachau die Freibadsaison 2022. Coronabedingte Zutrittsregeln entfallen dabei. Der Eintrittspreis bleibt dagegen gleich.

Dachau – Die Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an den Becken sind abgeschlossen. „Aktuell werden die Becken mit Wasser befüllt“, so Barbara Kern, Abteilungsleiterin für die Bäder. Im Anschluss werden Wasserproben genommen und vom Gesundheitsamt überprüft. „Sobald wir die Ergebnisse haben, kann’s losgehen. Unsere Mitarbeiter freuen sich schon sehr auf die Badegäste und eine Freibadsaison ohne Corona-Einschränkungen!“

Denn: Alle Corona-bedingten Zutrittsregelungen und Einschränkungen für Freizeiteinrichtungen sind am 3. April gefallen. „Wir bitten unsere Badegäste dennoch, rücksichtsvoll zu sein und insbesondere an den Kassen, in den sanitären Einrichtungen und in der Gastronomie auch weiterhin auf ausreichend Abstand zu achten“, sagt Kern und ergänzt: „In diesem Jahr können bei den Schwimmmeistern auch wieder kostenlos verschiedene Spielgeräte ausgeliehen werden. Tischtennisschläger, Beach-Volleyball, Federball und Bälle für die neuen Kicker.“ Lediglich ein persönliches Pfand – zum Beispiel ein Ausweis – ist zu hinterlegen.

Eintritt ins Familienbad kostet 4,50 Euro

Die Eintrittspreise bleiben auch in diesem Jahr unverändert. Eine Tageskarte kostet 4,50 Euro, in den Randzeiten – also bis 10 Uhr und ab 18 Uhr – ist der Eintritt schon für 2 Euro möglich. Die Zehner Karte gibt’s für 35 Euro; eine Saisonkarte für Erwachsene kostet 70 Euro, für Kinder 35 Euro. Tickets und Dauerkarten können über das Ticketportal gebucht und online bezahlt werden: https://portal.stadtwerke-dachau.de. Die Tickets können immer drei Tage im Voraus erworben werden. Ermäßigungen gibt es weiterhin für sogenannte besondere Personengruppen, etwa Schüler und Studenten, Schwerbehinderte, Hartz-IV-Empfänger sowie ukrainische Kriegsflüchtlinge.

Und noch eine gute Nachricht gibt es: Ab diesem Jahr kann die gesamte Saison lang von 8 bis 20 Uhr geschwommen und geplanscht werden. Bisher galten im Mai und September kürzere Öffnungszeiten. Laut Bäder-Chefin Kern können Frühschwimmer nun von 8 bis 10 Uhr ihre Bahnen ziehen, Hauptbadezeit ist von 10.30 bis 20 Uhr. Voraussichtliches Saisonende ist am Sonntag, 11. September.

Wenn das Familienbad am 14. Mai öffnet, schließt das Hallenbad. Unterm Dach kann noch bis 13. Mai geschwommen werden. dn

