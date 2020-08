Familienbetrieb Lutz hofft nach Corona-Zwangspause auf bessere Zeiten

Die Corona-Krise hat das Kino Dachau in eine Zwangspause geschickt. Doch davon unterkriegen will sich die Betreiberfamilie Lutz nicht.

Dachau – Die Kino-Branche in Deutschland war schon vor Corona krisengesch��ttelt. Die Pandemie mit den folgenden strikten Einschränkungen kam obendrauf – mit massiven Folgen. Am 17. März musste das Cinema im Dachauer Gewerbegebiet in die Corona-Zwangspause. „Wir hatten für drei Monate null Einkommen“, berichtet Nicole Lutz.

Seit 2007 führt sie das Familienunternehmen, der Name Lutz ist untrennbar verbunden mit der Dachauer Kinohistorie. Wie diese Historie weitergeht, ist ungewiss. Nicole Lutz und ihr Mann Christopher würden nach wie vor gern einen neuen Kinokomplex in Dachau errichten, mit acht statt bisher fünf Sälen. Wegen des Corona-Einschlags sind diese Pläne jedoch bis auf Weiteres nachrangig. „Das neue Kino ist mein großer Traum“, sagt Nicole Lutz, ob der Traum Wirklichkeit wird, sei aber „völlig offen“.

Familie Lutz will den Bau des Kinokomplexes selbst stemmen

Denn die Familie Lutz will das Projekt selbst stemmen, ein finanzieller Kraftakt. Die dramatischen Einnahmeverluste im Corona-Jahr machen eine Umsetzung schwieriger, als es ohnehin schon war.

Immerhin: Seit Juni ist wieder Betrieb im Cinema – eingeschränkt. Die Resonanz der Kinobesucher ist leider „sehr verhalten, vor allem bei der Generation 50 plus“, wie Nicole Lutz berichtet. Das dürfte zum Großteil daran liegen, dass viele gar nicht wissen, dass man überhaupt wieder ins Kino kann. Und dies ist sicher möglich. Nachweislich sicherer als ein Aufenthalt in einem Büro, wie Nicole Lutz betont.

Die Hygieneabstände sind gewahrt

Natürlich gelten strenge Vorgaben: mit Maske zum Platz, nebendran sitzt kein Fremder, vor einem und hinter einem auch nicht. Die Hygieneabstände sind also gewahrt. Wer kommt, wird registriert, so wie das in Restaurants derzeit auch üblich ist.

„Sonst ist alles wie vorher auch“, sagt Lutz. Es gibt Cola und Popcorn, Familien, Freunde, Gruppen dürfen beieinander sitzen, auch Kindergeburtstage können im Cinema wieder gefeiert werden.

Der US-Filmmarkt ist wegen Corona lahmgelegt

Leider ist das Filmangebot derzeit überschaubar. Der fürs Filmgeschäft extrem wichtige US-Markt ist wegen Corona lahmgelegt. Blockbuster-Starts wurden verschoben, die seit Monaten angekündigte Veröffentlichung von „Mulan“, ein von Disney verfilmtes Märchen, ist komplett gekippt worden.

Das alles erschwert die Lage für Nicole Lutz und ihr Unternehmen zusätzlich. Was bleibt, ist die Hoffnung auf bessere Zeiten – und Kassenschlager. James Bond zieht seit Jahrzehnten. Im November soll endlich „Keine Zeit zu sterben“ rauskommen, Bond Nummer 25. Lutz: „Auf den Film hoffen wir!“

„Tenet“ lief am vergangenen Mittwoch an

Viel Tamtam wurde um „Tenet“ gemacht, der Action-Science-Fiction-Spionage-Thriller von Regisseur Christopher Nolan lief am vergangenen Mittwoch an.

Doch hier machen nahezu unerfüllbare Auflagen des Verleihers kleineren Kinos Schwierigkeiten. „Tenet“, so die Vorgabe, muss zur Hauptvorstellung um 20 Uhr in drei Sälen laufen, um 15 und um 17.30 Uhr mindestens in einem. Und das insgesamt mindestens drei Wochen lang.

Nicole Lutz hat Tenet im Programm

Wenn nur fünf Säle zur Verfügung stehen wie in Dachau, ist das wirtschaftlich eigentlich unsinnig. „Tenet“ hat Nicole Lutz trotzdem seit Mittwoch im Programm. Das war nur machbar, weil eben das Angebot an anderen Filmen derzeit mau ist. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so eine Situation schon einmal hatten“, sagt die Cinema-Chefin. Freunde von Originalversionen können sich allerdings freuen: Weil „Tenet“ mehrfach gezeigt werden muss, bietet das Cinema auch eine Englisch-Version mit Untertiteln an.

Die Kinos mieten die Filme, zwischen 47 und 53 Prozent pro verkaufter Karte bleiben dem Betreiber. Die Filme kommen per Download oder auf Festplatten. Ein Knopfdruck und die Sache läuft computergesteuert. Der Film wird mit einem großen Beamer auf die Leinwand geworfen. Die Zeiten, da ein Vorführer mit Projektor und Filmspulen hantierte, sind längst vorbei.

Nicole Lutz: „Mein Vater wollt nie aufgeben“

Nicole Lutz’ Vater Ernst hat den Beruf des Vorführers noch erlernt, von der Pike auf, wie es so treffend heißt. In den 80er Jahren erlebte er eine extreme Kino-Krise – Video kam auf, machte große Konkurrenz. „Aber mein Papa wollte nie aufgeben“, sagt Nicole Lutz. Das will sie auch nicht.

Damit das Dachauer Kino überlebt, müssen die Dachauer aber auch ins Dachauer Kino gehen – jetzt erst recht in Zeiten von Corona-Krise und Streaming-Überangeboten.

Thomas Leichsenring