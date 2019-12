Das neue Miteinander bei der Dachauer Feuerwehr

Die Dachauer Feuerwehr beginnt am 1. Januar ein neues Miteinander: von ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräften. Die Räumlichkeiten für 24-Stunden-Bereitschaft sind nun feierlich eingeweiht worden.

VON MIRIAM KOHR

Dachau– Die ehrenamtlichen Feuerwehrler der immer weiter wachsenden Stadt konnten nicht immer in der vorgeschriebenen Zeit am Einsatzort sein. Eine erschreckende Vorstellung, wo doch bei Bränden, Verkehrsunfällen oder Wohnungsöffnungen jede Sekunde zählt. Deshalb war Dachau in der Pflicht, eine städtische Wache mit hauptamtlichen Feuerwehrmännern und -frauen einzurichten. Nach dem halbjährigen Umbau in der Feuerwehrwache Dachau weihten nun Diakon Albert Wenning und Pfarrer Gerhard Last nun die neuen Räumlichkeiten für die 24-Stunden-Bereitschaft ein.

Viele Floriansjünger der Dachauer Feuerwehr, Stadträte, Vertreter der Polizei und Freunde der Feuerwehrler kamen in die Fahrzeughalle, um die Neuerung ab 2020 zu feiern. Dann werden von Montag bis Freitag jeweils von 6 bis 19 Uhr sechs Feuerwehrler eine Bereitschaft direkt in der Wache übernehmen. Drei davon gehen um 19 Uhr nach Hause, der Rest übernimmt die 24-Stundenbereitschaft. Am Wochenende werden die Einsatzkräfte, die die 24-Stunden-Schichten übernehmen, von drei weiteren Ehrenamtlichen unterstützt. „Ich freue mich, dass sich auch Ehrenamtliche bereit erklärt haben, Schichten zu übernehmen“, sagte Oberbürgermeister Florian Hartmann und dankte allen Einsatzkräften für ihr Engagement. Die Stadt spare sich durch die ehrenamtlichen Schichten in der Wache 100 000 Euro jährlich.

Dass die Bereitschaft groß ist, die zukünftig 15 hauptamtlichen Feuerwehrler zu unterstützen, zeigt der bereits volle Dienstplan bis März, der im Flur des Erdgeschosses hängt. Hauptamtliche und Ehrenamtliche arbeiten hier zusammen. „Wir unterscheiden nicht zwischen haupt- und ehrenamtlich, wir sind alle Feuerwehrler der Feuerwehr Dachau“, sagte Kommandant Thomas Hüller in seiner Begrüßung. Wolfgang Reichelt, Pressesprecher der Dachauer Feuerwehr, erklärt: „Bei unseren Recherchen haben wir keine Wache in Bayern gefunden, die das ebenso handhabt.“ Es sei kein Nebeneinander, sondern ein Miteinander. Er nennt das neue System eine „erhebliche Erleichterung“. Für die ehrenamtliche Bereitschaft gebe es eine kleine Aufwandsentschädigung, so Reichelt. Und wenn gerade kein Alarm los geht oder sie auf Einsätzen sind, kann in der Wache gemeinsam gekocht, gegessen und geratscht werden.

Damit eine 24-Stunden-Bereitschaft vor Ort mit allen Annehmlichkeiten möglich ist, mussten Umbauten im ersten und zweiten Obergeschoss durchgeführt werden. „Viele Kameraden haben beim Umbau mit angepackt“, dankte auch erster Kommandant Thomas Hüller und informiert: „Etwa 50 Prozent des Obergeschosses wurde entkernt und komplett neu gestaltet.“ Vom Ergebnis konnten sich alle Gäste bei einer Führung überzeugen. Im Keller gibt es nun für jeden Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau einen eigenen Spind mit abgetrennten Kabinen für die Frauen unter den Ehrenamtlichen. „Sie sehen hier 184 Spinde, doch wir haben noch Luft nach oben, wer also zu Feuerwehr will, ist immer willkommen“, warb Hüller beim Rundgang. Ebenfalls neu sind die neun Ruheräume mit jeweils einem Bett, Schrank und Tisch. Hier können sich die Einsatzkräfte zurückziehen und auch schlafen. Die Küche in der Feuerwehrfarbe Rot und der große Tisch im offenen Bereich lädt jedoch für gemeinsame Runden ein.

Damit die Kameraden im Einsatzfall nicht schnell eine Treppe laufen müssen, wurden zwei neue Rutschstangen installiert, mit denen sie schnell vom zweiten Obergeschoss in das Erdgeschoss kommen. Ebenfalls neu, aber völlig unabhängig der neuen Wache ist die Schlauchwaschanlage im Keller, die die 23 Jahre alte Anlage ersetzt, und das neue Verkehrssicherungsfahrzeug, das im Gerätehaus zu diesem Anlass gleich mit geweiht wurde. Das alte Fahrzeug war für Autobahnen und Bundesstraßen nicht mehr zugelassen.