Feuerwehr lädt in den „Eispalast“: Großer Faschingsball am Samstag, 11. Februar, auf dem früheren MD-Gelände

Dachau

Die Freiwillige Feuerwehr Dachau veranstaltet – nach zwei Jahren coronabedingter Pause – am Samstag, 11. Februar, wieder ihren Feuerwehrball.

Dachau – Allerdings wird die beliebte Faschingsveranstaltung nicht wie in den Jahren zuvor im Thomahaus, sondern in der Kalanderhalle auf dem früheren MD-Papierfabrikgelände stattfinden. Die Besitzerin des Areals, die Isaria München Projektentwicklungs GmbH, gab bereits grünes Licht.

Wie es zum Ortswechsel von der Altstadt hinunter auf das MD-Gelände kam, erklärt Feuerwehrsprecher Wolfgang Reichelt so: „Wir haben ein gutes Verhältnis zur Isaria, schließlich haben wir auf dem Gelände schon oft Übungen abgehalten.“ Dabei sei dann auch die Idee entstanden, den Ball auf das – noch – leerstehende Gelände umzuziehen. „Die Räumlichkeiten dort werden ja doch irgendwann anderweitig genutzt, so dass wir es für eine tolle Idee hielten, dort noch einmal so richtig zu feiern“, erklärt Reichelt. Die Genehmigung der Großveranstaltung, zu der wieder 1000 Besucher kommen sollen, durch die Stadt Dachau sei so gut wie abgeschlossen, wie Reichelt weiter erklärt.

Das Motto für den Ball steht übrigens auch schon fest: „Eispalast“. Und das hat seinen Grund, wie der Feuerwehrmann schon mal ankündigt: „Die Halle wird nicht beheizt sein. Unsere Gäste werden sich also ein bissl wärmer anziehen müssen als früher im Thomahaus.“

Ansonsten aber bleibt alles beim Alten: Es wird Musik geben, Essen und Trinken. Die Deko wird Reichelt zufolge „nicht ganz so exzessiv ausfallen“ wie in den Vorjahren, dafür sei die Motivation und die Vorfreude seiner Kameraden, endlich wieder einen Ball veranstalten zu dürfen, umso größer.

Die Details zum Kartenvorverkauf werden bekannt gegeben, sobald die abschließende Genehmigung durch das Rathaus vorliegt. Fest steht aber schon jetzt: Es werden keine Heizstrahler aufgestellt! Ob dies mit dem Motto des „Eispalastes“ zusammenhängt oder dem unschönen juristischen Nachspiel des 2018er-Balls, als eine junge Frau durch einen umgestürzten Heizpilz schwer verletzt wurde, lässt Reichelt offen.

Mithelfen beim Aufbau für den Bau werden mit Sicherheit auch die durch die „Wette 22“ gewonnenen Neumitglieder. Die ersten 13 Kameraden, die aufgrund der Mitgliedergewinnungskampagne heuer in die Feuerwehr Dachau eingetreten waren, haben nun sogar schon das Grundmodul der Modularen Truppausbildung (MTA) abgeschlossen und stehen ab sofort im Einsatzdienst.

Was in der normalen Grundausbildung der unter 18-jährigen über zwei Jahre gestreckt ist, haben die Neuen laut stellvertretendem Kommandant Gerd Lobmeier „komprimiert“ in neun Monaten durchgezogen. „Das war eine besondere Leistung und ein enormer Aufwand, sowohl für die Teilnehmer, als auch für die Ausbilder.“

