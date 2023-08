Unwetter fegt erneut über Landkreis: 200 Feuerwehreinsätze ‒ Motorradfahrer von Maschine geweht

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Alles andere, als ein Wintermärchen: In der Gemeinde Erdweg musste die Feuerwehr einen Radlader einsetzen, um die Hagelkörner wegzuräumen. © kreisbrandinspektion dachau

Die Feuerwehren sind am Wochenende im Landkreis Dachau zu 200 Einsätzen gerufen worden. Vor allem die Wassermassen machten den Einsatzkräften zu schaffen.

Landkreis – Die Schäden, die ein Unwetter am Freitag verursacht hat, waren vielerorts noch gar nicht beseitigt, da fegten am Wochenende bereits weitere Stürme über das Dachauer Land – mit starken Böen, Starkregen und kräftigen Hagelschauern. „Insgesamt wird die Zahl der Unwettereinsätze, welche die Feuerwehren am Samstag und Sonntag bewältigt haben, auf über 200 geschätzt“, so Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser.

Die Polizeiinspektion Dachau wiederum verzeichnete ab Samstag, 16 Uhr, und bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags landkreisweit 35 Einsätze. Großes Glück hatte ein Motorradfahrer in Vierkirchen. Pech hatten hingegen die Pasenbacher, denn ein Sturm verbog das Metallgrundgestell des Maibaums. Leider gab es keine andere Möglichkeit mehr, als den Maibaum umzulegen.

Unwetter am Wochenende im Landkreis Dachau: 200 Feuerwehreinsätze, 35 Polizeieinsätze

Der Polizei gemeldet wurden zumeist blockierte Verkehrswege aufgrund umgestürzter Bäume sowie überschwemmte Straßen und Keller. Laut Polizei lagen gestern keine Mitteilungen über verletzte Personen vor – bis auf einen Motorradfahrer. Der 35-Jährige aus dem Landkreis Dachau wurde am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Jedenhofener Straße in Vierkirchen von starken Windböen vom Motorrad geweht. Der Mann wurde zum Glück durch den Sturz nur leicht verletzt. Am Motorrad selbst entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Schwerpunkt der Feuerwehreinsätze lag diesmal im nördlichen Landkreis, besonders betroffen waren die Gemeinden Altomünster, Erdweg, Indersdorf, Odelzhausen, Petershausen und Vierkirchen. Vor allem die Wassermassen machten den Einsatzkräften zu schaffen.

Massive Hagelkörner und Überschwemmungen

„Neben vollgelaufenen Kellern waren auch einige Tiefgaragen von den Überschwemmungen betroffen und haben die ehrenamtlichen Kräfte teils stundenlang gefordert, wie beispielsweise in der Tiefgarage an der Indersdorfer Marktgasse“, so Reimoser. Schwer beschädigt wurde in Indersdorf zudem eine Caravan-Vermietung. Daneben wurden einige Straßen und Gehwege überschwemmt, ebenso wie die Bahnstrecke der S2 nach Altomünster.

Auch massive Hagelkörner gingen mancherorts nieder. Diese beschädigten in Odelzhausen sowie Indersdorf einige Dächer beziehungsweise Dachflächenfenster, sodass Wasser ungehindert eindringen konnte. In der Gemeinde Erdweg setzten die Floriansjünger einen Radlader ein, um Verkehrswege und Zufahrten passierbar zu machen.

Unwetter tobt im Indersdorfer Gewerbegebiet

Klar, wenn ein Unwetter über den Landkreis fegt, in vorderster Front mit dabei: das THW Dachau. Im Gewerbegebiet Indersdorf tobte das Unwetter nach Angaben von THW-Pressesprecher Sven Langer so stark, dass mehrere so genannte Wechselbrücken der Auslandshilfe der BRK-Bereitschaft Indersdorf sich selbstständig machten und gegen die Halle prallten. Dadurch und durch das Unwetter wurde das Tor und die Kunststofffenster beschädigt. Das THW verschalte mittels Holz Tor und Fenster, unterstützt wurden die Arbeiten von der örtlichen Feuerwehr, die ihre Drehleiter zur Verfügung stellten.

In Piflitz, Gemeinde Petershausen, beschädigte das Unwetter die Oberlichte eines Kuhstalls, sodass laut Langer Regenwasser ungehindert in den Stall drang. „Mittels Holz und Planen wurde diese verschalt, um die Tiere vor weiteren Witterungseinflüssen zu schützen“, so der Sprecher. THOMAS ZIMMERLY