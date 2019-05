Nach zwölf Jahren ist Schluss: Fischer am Bahnhof Dachau schließt - noch ist unklar, was folgt

Das Hotel und die Tafernwirtschaft Fischer am Dachauer Bahnhof schließen. Pächter Michael Groß hört nach zwölf Jahren auf. Was folgt, steht noch nicht fest.

Dachau– Das Hotel und die Tafernwirtschaft Fischer am Dachauer Bahnhof sind bald Geschichte. Pächter Michael Groß hört nach zwölf Jahren auf. Über die Gründe schweigt der Bergkirchner Gastronom.

Tafernwirtschaft Fischer am Bahnhof Dachau schließt bald

Wie der Gastwirt mitteilte, läuft der Pachtvertrag noch bis 30. Juni. „Der Gasthof ist voraussichtlich die letzte Woche geschlossen“, da ausgeräumt werden müsse, so Groß. Das Hotel bleibe bis zum 30. Juni geöffnet. Das Personal übernimmt Michael Groß zum Teil in seinem Hotel und Gasthof Groß in Bergkirchen, „alles ist geregelt“, teilt er knapp mit.

Zwölf Jahre lang hat Michael Groß das Hotel Fischer mit der Tafernwirtschaft am Dachauer Bahnhof geführt. Viele Gäste wissen die breit gefächerte Speisekarte, die typisch bayerische Gerichte enthält, zu schätzen. Sowohl mittags als auch abends ist die Wirtschaft stets gut besucht – was auch der zentralen Lage und dem Parkplatz zu verdanken ist. Auch das Hotel ist gut gebucht. Bewertungen im Internet bemängeln lediglich, dass die Zimmer „in die Jahre gekommen“ und „hellhörig“ seien.

Unklar, wie es nach Hotel und Tafernwirtschaft Fischer am Bahnhof Dachau weitergeht

Was in dem Haus am Bahnhof folgt, steht noch nicht fest. Die Eigentümerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, könne „zur Zukunft des Hotel Fischer und der Tafernwirtschaft momentan noch nichts Endgültiges mitteilen“. Nur so viel: „Die Dachauer dürfen gespannt sein.“