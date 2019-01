Forstamt und Jäger streiten über Reh-Abschüsse

Forstamt und Jäger streiten darüber, ob mehr Rehe abgeschossen werden sollen - oder eben nicht.

Landkreis – Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck hat das forstliche Gutachten für 2018 vorgestellt. „Mehr Rehwildbejagung und mehr Laubbäume lauten die Forderungen“, so der Forstbeamte Roland Schörry. Der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins Dachau, Ernst-Ulrich Wittmann, ist da ganz anderer Meinung.

„Unsere Laubbäume bleiben ein gefundenes Fressen“, heißt es in der Pressemitteilung der Behörde zum forstlichen Gutachten. „Neben Laubbäumen wie Ahorn, Linde und Eiche schmeckt den Rehen die Fichte nun mal am besten“, ergänzt Schörry, dessen Behörde auch für den Landkreis Dachau zuständig ist. In Dachau sei beispielsweise der Anteil von verbissenen Fichten mit 13 Prozent am höchsten innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Forstamtes. Deswegen sei es laut Schörry notwendig, mehr Rehe zu schießen und mehr Laubbäume zu pflanzen. Nur so könne ein gesunder Mischwald aufrechterhalten werden.

Jägerchef Ernst-Ulrich Wittmann stimmt dem Forstamt zu, was die vermehrte Anpflanzung von Laubbäumen betrifft, nicht aber, was den verstärkten Abschuss des Wildes angeht. „Ein verstärkter Jagddruck ist kontraproduktiv. Dem Wild muss ein vegetationsreicher Lebensraum geboten und ausreichend Ruheraum zur Verfügung gestellt werden, damit die wertvollen Energiereserven des Wildes insbesondere im Winter geschont werden“, erklärt Ernst-Ulrich Wittmann.

Für den erfahrenen Jäger gelte es, den Tieren Futter- und Ruhezonen anzubieten. Dies sei möglich durch eine Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Forstwirtschaft, so Wittmann weiter. Er denkt dabei an das sogenannte Greening, das einige Landwirte schon praktizieren würden. Beim Greening wird der Ackerboden über den Winter bis zum März mit nährstoffreichen Pflanzen für Tiere und Boden versehen. „Damit wird für Wildtiere, Bienen und auch Wildpflanzen wertvoller Lebensraum angeboten“, so der Jäger.

Auf diese Weise könnten beide Seiten profitieren. Wittmann: „Die Landwirtschaft erhält eine verbesserte Bonität für den Boden, und während der vegetationsarmen Zeit wird unter anderem Erosion vermieden. Die Rehe finden ihre Nahrung auf dem Acker, und es entsteht weniger Verbiss im Wald.“ Für ihn eigne sich die Methode vor allem im Raum Dachau, da dort erheblich mehr landwirtschaftliche Flächen als Waldflächen vorhanden seien. „Um diese Strategie auszuweiten, ist es die Aufgabe des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Wald- und Landwirte mehr über die Nützlichkeit dieses Prinzips aufzuklären“, fordert Wittmann.

Nadine Morgenbrod