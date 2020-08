Freibad-Öffnung war richtige Entscheidung

Seit gut einem Monat ist das Dachauer Familienbad nun geöffnet. Die Bilanz bislang: Nach anfänglichen Startschwierigkeiten läuft der Betrieb – auch dank ungewöhnlich vieler Badegäste aus der Landeshauptstadt.

Familienbad-Betrieb stellt Stadtwerke zufrieden

Offenbar viele Badegäste aus München

Krawall-Macher fliegen raus

Dachau – Lange hatte es so ausgesehen, als müssten die Dachauer in diesem Sommer ohne ihr Familienbad auskommen. Eine Baustelle und die Frage, wie der Freibadbetrieb in Corona-Zeiten organisiert werden soll, hatte die Verantwortlichen zunächst vom Start der Badesaison abgehalten. Erst auf politischen Druck hin gaben die Stadtwerke nach und wagten den sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser: Am 18. Juli öffnete das Dachauer Familienbad seine Pforten – und dies war, so Barbara Kern, „die richtige Entscheidung. Ich denke, dass wir der Dachauer Bevölkerung damit etwas Gutes getan haben“. Gerade Familien mit kleinen Kindern fühlten sich im Freibad einfach wohler, gibt die Stadtwerke-Abteilungsleiterin zu. Außerdem sei es „an den Seen ja auch voll“.

Doch der Start der Bade-Saison sei schleppend verlaufen, gibt Kern zu. Erst mit Beginn der Sommerferien und dem anhaltend hochsommerlichen Wetter „sei es richtig losgegangen“. Was den Dachauern dabei zu Pass kam: Die Münchner Freibäder waren zuletzt oft ausgebucht, aufgrund des dortigen Online-Reservierungssystems sind auch Spontan-Besuche praktisch unmöglich. Die Folge: Ungewöhnlich viele Landeshauptstädter wichen nach Dachau aus. Zwar kann Kern dazu keine Zahlen liefern, aber „von meinem Gefühl her bin ich mir sicher: Auf dem Parkplatz sind heuer mehr Münchner Kennzeichen als sonst.“

Grenze bei 1500 Besuchern

Vor allem an den vergangenen beiden Wochenenden geriet das Familienbad an seine Corona-Grenzen von maximal 1500 Besuchern – was einmal zu einer roten Ampel und an den übrigen Tagen zu stets gelben Ampeln führte.

Badegäste halten Corona-Regeln weitgehend ein

Das Publikum aber, so betont Kern mehrfach und explizit, gehe „vernünftig“ mit der Sachlage um. So würden sich die Besucher „weitgehend“ an die Abstands- und Maskenpflicht halten, „nur der eine oder andere braucht vielleicht eine Erinnerung“. Diese „Erinnerung“ erfolge innerhalb des Bads durch das Stadtwerke-Personal; der extra für diese Saison georderte Security-Dienst wird Kern zufolge ausschließlich im Eingangsbereich eingesetzt. Doch auch dort, betont die Bäder-Chefin, sei das Schlange-Stehen „eigentlich kein Problem“.

Hallenbad startet am kommenden Samstag Bei Temperaturen unter 15 Grad öffnen die Stadtwerke ab Samstag, 22. August, das Hallenbad. Das Familienbad bleibt an Schlechtwetter-Tagen geschlossen. Die Freibadsaison endet voraussichtlich am Sonntag, 13. September. Dann steht das Hallenbad wieder an allen Tagen zur Verfügung. Aufgrund der Vorgaben des Gesundheitsamtes dürfen sich in diesem Jahr nur maximal 70 Personen gleichzeitig im Hallenbad und der angeschlossenen Sauna aufhalten. In den Becken gelten noch striktere Regeln: So sind im Schwimmerbecken maximal 30 Personen zugelassen, im Nichtschwimmerbecken nur zwölf. Ähnlich wie beim Familienbad zeigt eine Bäderampel auf der Stadtwerke-Webseite, ob im Hallenbad noch Kapazitäten frei sind. Steht die Ampel auf Grün, können noch Besucher ins Bad (bis 49), Gelb ist die Ampel bei 50 bis 69 Gästen. Ab 70 wird kein Besucher mehr ins Bad gelassen, die Ampel schaltet auf Rot. Die Zahlen werden alle 30 Minuten aktualisiert. Es gilt eine Maskenpflicht auf allen Wegen, in sanitären Einrichtungen und in der Gastronomie. Um die Besucherströme zu entzerren, bitten die Stadtwerke darum, statt Einzelkarten bevorzugt Zehnerkarten oder Saisonkarten zu nutzen. Übrigens: Freibad-Saisonkarten sind in diesem Jahr aufgrund der verkürzten Saison bis 15. November gültig. Zehnerkarten können zeitlich unbegrenzt in beiden Bädern genutzt werden. Die Öffnungszeiten und Eintrittspreise bleiben unverändert. dn

Das einzige Problem, wenn man es so nennen will, haben die Stadtwerke nur mit „einigen Jugendgruppen, die sich nicht wie gewünscht benommen haben“. Die Stadtwerke, so Kern, hätten jedoch jedes Mal durchgegriffen: „Wir haben unser Hausrecht ausgeübt und Hausverbote erteilt.“

Dabei behilflich war auch jedes Mal die Dachauer Polizei. Sprecher Stefan Reichenbächer nennt das Verhalten der Jugendlichen „ungebührliches Rowdytum“, weshalb man sie auch gemeinsam mit dem Bad-Personal „nach draußen begleitet“ habe. Alles in allem aber seien selbst diese Krawall-Macher in dieser ungewöhnlichen Freibad-Saison gewöhnlich. Laut Reichenbächer „haben wir einfach einen ganz normalen Sommer“.