OB: Dachau braucht eine fünfte Grundschule

Die Klosterschule in der Altstadt platzt aus allen Nähten. Vier Klassen werden daher ab September in Container umziehen müssen. Oberbürgermeister Florian Hartmann prophezeit: „Wir werden eine fünfte Grundschule brauchen.“

Dachau – Sowohl der Bau-, als auch der Finanzausschuss der Stadt Dachau befassten sich in dieser Woche mit den geplanten Schulcontainern für die Klosterschule. Wie berichtet, braucht die Klosterschule in der Altstadt ab dem kommenden Schuljahr Container, um alle Kinder unterbringen zu können. Die mobilen Klassenräume, die derzeit noch auf der Ludwig-Thoma-Wiese von Mittelschülern genutzt werden, sollen daher ab September am Metzgerhof an der Burgfriedenstraße 1 aufgestellt werden. Sowohl Standort als auch die veranschlagten Kosten in Höhe von jährlich 760 000 Euro wurden jetzt von den beiden Ausschüssen einstimmig genehmigt.

CSU-Fraktionssprecher Florian Schiller jedoch merkte an, dass diese Maßnahme zwar „notwendig, aber unerfreulich“ sei. Die Kosten bewegten sich in einer „Größenordnung, die mich nicht froh stimmt“. Seine Fraktion wolle den Schulstandort Klosterschule erhalten, aber eine Dauerlösung sollten die Container dafür bitte nicht sein.

Stadtrat Volker C. Koch (SPD) hielt Schiller entgegen, dass „keiner in der Altstadt dauerhaft Container will“. Aber es handle sich hier nun mal um eine Notmaßnahme.

Tatsächlich drängen sich im Moment rund 430 Kinder in 17 Klassen in dem alten Klosterschulhaus. Ab September aber braucht die Schule vermutlich 19 Klassen für insgesamt 480 Kinder – ohne die Container wäre es also nicht mehr möglich, alle Kinder unterzubringen.

Oberbürgermeister Florian Hartmann wehrte sich in diesem Zusammenhang gegen unterschwellige Vorwürfe, die Stadt habe das Platzproblem an der Klosterschule zu lange ignoriert. So habe es in den vergangenen Jahren – vor seiner Amtszeit, wie Hartmann nicht müde wurde zu betonen – zahlreiche Überlegungen und sogar schon fertig ausgearbeitete Planungen für eine Erweiterung der Klosterschule inklusive eines Turnhallenneubaus gegeben. Doch der Stadtrat habe sich nicht entschließen können, zu handeln. „Ich verstehe nicht, warum das damals nicht beschlossen worden ist“, so der OB. Gleichzeitig bot er an, die alten Pläne für eine Erweiterung der Klosterschule dem Gremium erneut vorzulegen. Zur Auswahl gestanden hatten damals zwei Varianten: die Turnhalle unterirdisch im Klostergarten oder auf dem sogenannten Metzgerhof-Grundstück an der Burgfriedenstraße, wo sich das Café Gramsci befindet, zu bauen.

Doch trotz des einstimmigen Bekenntnisses der Stadträte zum Schulstandort Klosterschule und der Bereitschaft des Stadtrats, sich doch noch einmal die laut OB eigentlich „überholten“ Konzepte für eine Erweiterung der Klosterschule genauer anzuschauen, blickte Hartmann in die Zukunft. Und dort sehe er einen Platzbedarf, der weit über die vier Räume hinausgehe, die ab September in der Klosterschule fehlen. „Wir werden in Dachau eine fünfte Grundschule brauchen“, prophezeite der OB, weshalb die Stadt auch schon aktiv dabei sei, sich „Möglichkeiten anzuschauen“. Allerdings sei es „nicht einfach, an ein Grundstück ranzukommen“.

Dass diese Schule möglichst in der Innenstadt stehen sollte, hatte im April bereits Klosterschul-Rektorin Karin Ernstorfer verdeutlicht: Ihre Schülerzahlen seien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, obwohl in der Altstadt (noch) gar kein größeres Neubaugebiet entstanden sei.