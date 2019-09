Schwer zu finden: Polizei-Azubis

31 junge Menschen aus den Landkreisen Dachau, Landsberg, Fürstenfeldbruck und Starnberg kamen in der Fürstenfeldbrucker Polizeiinspektion zusammen. Sie alle haben jetzt einen gemeinsamen Weg vor sich: Zweieinhalb Jahre Ausbildung, bis sie richtige Polizisten sind.

Dachau/Fürstenfeldbruck – Strafrecht, Verkehrsrecht, Kriminalistik, polizeiliches Einsatztraining oder eine Erste-Hilfe-Ausbildung – diese Fächer und Gebiete werden die Polizisten in Ausbildung in der nächsten Zeit pauken dürfen. Die Ausbildung läuft für fast alle von ihnen in Dachau bei der Bereitschaftspolizei ab.

Außerdem gibt es Praktika im Schichtdienst in den Dienststellen, zuerst eine Woche und ein Monat, am Ende der Ausbildungszeit dann drei Monate.

Alle Auszubildenden haben sich bei Michael Selhof beworben. Der Einstellungsberater ist für die vier Landkreise im westlichen Oberbayern zuständig und hat sein Büro in der Dienststelle in Fürstenfeldbruck. Bevor es losgeht, holt Selhof die Gruppe zusammen, verabschiedet sie in die Ausbildung und spricht mit ihnen, bietet sich als Ansprechpartner in der „großen Familie“ Polizei an.

Die Aufgabe, Leute für den Polizeidienst zu gewinnen, ist keine einfache. „Das wird nicht leichter“, sagt Selhof. Es gibt einerseits die Einschränkungen für den Polizeidienst wie Körpergröße, keine auffälligen Tattoos oder keine strafbewehrte Vorgeschichte. Andererseits bringt die demografische Entwicklung generell weniger junge Leute auf den Ausbildungsmarkt und die Universitäten locken die Schulabgänger zum Studium.

Wobei auffällt, dass viele der Polizei-Auszubildenden ein Fachabitur oder das allgemeine Abi haben. Knapp 70 Prozent hätten auch die Berechtigung zum Studieren, schätzt Selhof – was natürlich auch später bei der Polizei durchaus möglich ist, mit dem Wechsel in die dritte Qualifikationsebene. „Viele schauen, dass sie dann studieren können“, sagt Selhof.