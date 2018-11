Fußgängerin (26) an Zebrastreifen von Auto erfasst und durch Luft geschleudert

Eine Fußgängerin ist Freitagabend auf dem Zebrastreifen in der Mittermayerstraße in Dachau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Dachau - Gegen 18.30 Uhr hatte die 26-jährige Dachauerin den Zebrastreifen in der Mittermayerstraße auf Höhe Hausnummer 24 überqueren wollen. Einige Autos, die in Richtung Fürstenfeldbruck fuhren, hatten schon angehalten. Doch ein 78-jähriger Skoda-Fahrer, der in Richtung Hebertshausen fuhr, übersah die Fußgängerin.

Der Mann aus Pfaffenhofen/Ilm erfasste sie mit 30 bis 40 Stundenkilometer. Die Frau wurde zwei Meter durch die Luft geschleudert, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie ins Dachauer Krankenhaus.

Die Ursache waren laut Polizei Unachtsamkeit und schlechte Sicht. Sogar die Polizeibeamten in reflektierenden Jacken seien bei der Unfallaufnahme schlecht wahrgenommen worden.

Lesen Sie auch:

„Es hätte noch viel mehr Opfer geben können“: Auto fährt in Bushalt - Mädchen (16) schwer verletzt

Schwerer Unfall am Donnerstagabend in Erding: Ein Auto ist am Bahnhof in eine Bushaltestelle gefahren. Dabei wurde eine 16-Jährige schwer verletzt.

BMW verunglückt - Fahrer mit Helikopter in Klinik gebracht

Ein 46-jähriger Autofahrer aus Eurasburg ist bei einem Unfall am Donnerstagfrüh schwer verletzt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhaus gebracht werden.