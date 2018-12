Fußgängerin schwer verletzt

Ein 78-jähriger Autofahrer hat am vergangenen Freitagabend gegen 19 Uhr in der Mittermayerstraße eine 26-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt.

Dachau – Laut Polizei Dachau war wollte die junge Dachauerin einen Fußgängerüberweg queren. Ein Autofahrer hielt auf der Gegenfahrbahn vor dem Überweg an, so dass die Fußgängerin losging. Der Ein 78-Jährige aus Pfaffenhofen an der Ilm übersah offensichtlich die gerade losgehende Fußgängerin und erfasste sie frontal mit seinem Skoda. Bei der Kollision wurde die Fußgängerin zur Seite geschleudert und musste mit schweren Verletzungen ins Dachauer Krankenhaus eingeliefert werden.