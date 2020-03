Dachau hat jetzt einen Gabenzaun für Bedürftige

Die Idee ist nicht neu, denn in Großstädten dieser Welt wird sie bereits seit langem praktiziert. Doch jetzt feierte sie auch in Dachau Premiere: der Gabenzaun.

Dachau - In der Brunngartenstraße, Ecke Karlsberg, am grünen Geländer der Brücke, hängen weiße, prall gefüllte Plastiktüten. Lebensmittelspenden befinden sich darin und sollen bedürftigen Bürgern helfen – vor allem in Zeiten, wo Tafeln wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben müssen.

Initiatoren des Gabenzauns waren Mitglieder der Corona-Hilfe-Dachau, ein Zusammenschluss von Gewerbetreibenden aus Stadt und Landkreis, die ihre Waren nun nicht mehr nur im Laden, sondern auch per Lieferdienst unters Volk bringen und dafür bereits viele ehrenamtliche Helfer gefunden haben. Eine dieser Helferinnen fragte die Gruppe zuletzt, ob es denn bereits einen Gabenzaun in Dachau gebe. „Ich habe verneint, aber direkt die bunt bestrickte Brücke am Karlsberg vorgeschlagen“, erzählt Bernard Zeidler (rechts) von den „Chaoscityriders“, die im vergangenen Jahr durch die Teilnahme an einer Spenden-Rallye viel Geld für bedürftige Dachauer gesammelt hatten. Gemeinsam mit seinem Freund Benjamin Markovic (links) war er dann am vergangenen Freitag mit beim Befüllen der ersten Tüten des Gabenzaunes in der Nähe der Dachauer Tafel behilflich.

Die ersten Spenden, alles unverderbliche Lebensmittel, kamen von den beiden Dachaurinnen Christiane Nissen und Susi Seßler (Bild). Stolz eröffneten sie damit das Projekt und hoffen nun, dass es auch angenommen wird. Mitglieder der Corona-Hilfe-Dachau wollen künftig regelmäßig nach dem Gabenzaun sehen.

