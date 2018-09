Gute Nachrichten für die Gäste der Lok in Dachau: Das Lokal soll demnächst wieder öffnen. Das gaben die Besitzer auf Facebook bekannt.

Dachau – Einen genauen Termin können die Inhaber aber noch nicht nennen. Im Juli hatten die Betreiber das Lokal schließen müssen, weil sie keine Konzession für den Betrieb des beliebten Außenbereichs hatten (wir berichteten). Ein nur auf den Innenraum begrenzter Betrieb sei bei Sommerwetter wirtschaftlich nicht tragbar gewesen, wie Erdem Yonca, eine Mitarbeiterin der Lok, damals erklärte.

Diese Probleme sind mittlerweile Geschichte. Nach vielen Gesprächen mit der Stadt und einem Lärmschutzgutachten steht nun fest: Die Lok darf wieder öffnen – inklusive der Terrasse. Das Lokal muss sich nur an die üblichen Regeln für Gastronomiebetriebe halten. So ist die Bewirtung auf der Terrasse nur bis 23 Uhr erlaubt, danach dürfen die Gäste nur noch zum Rauchen nach draußen, erklärt Yonca. So will die Stadt neben den Betreibern und Gästen auch die Anwohner zufrieden stellen. Die hatten sich immer wieder über den Lärm vor dem Café beklagt.

Yonca berichtet aber auch von viel Zuspruch, den sie und die anderen Mitarbeiter der Lok in den vergangenen Wochen erhalten haben. Viele Gäste hätten Hilfe in Form von Unterschriftenlisten oder bei anderen Arbeiten angeboten, alles um ihre geliebte Lok zu bewahren. Auf die Gäste wartet bei der Neueröffnung aber nicht nur die wieder nutzbare Terrasse, sondern auch ein renovierter Innenraum. Die Lok nutzte die Zeit der Schließung, um den Boden des Lokals auszubessern und andere Reparatur- und Renovierungsarbeiten vorzunehmen. Sobald diese abgeschlossen sind, wird das Café auch für Gäste geöffnet.